Se cae reglamentación de la eutanasia en Colombia

Después de un duro pulso y una reñida votación (69 contra 77) la Plenaria de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de ley que reglamenta la eutanasia en Colombia.



La iniciativa planteaba que toda persona que sufra una enfermedad incurable o en fase terminal, o una condición médica que afecte su calidad de vida de manera grave, tendrá derecho al control sobre el proceso de su muerte.

La reglamentación de la eutanasia fue una orden que dio la Corte Constitucional en 1997, pero hasta el momento no se ha podido llevar a buen puerto.



"Esta es una discusión que estamos en mora de dar y que el país lleva más de 20 años esperando", expresó el representante Juan Fernando Reyes, autor de la iniciativa.



En la discusión se tuvieron en cuenta argumentos de tipo médico, pero también del orden religioso, tema que al final pesó.



"Estamos en el escenario de la democracia, y los que se crean que no existe Dios que voten como crea, pero los que creemos en que la vida hay que respetarla vamos a hundir este proyecto", expresó el representante Jorge Eliecer Salazar.



El representante Reyes Kuri expresó por su parte que "este proyecto no es un llamado a la muerte, lo que busca es garantizar el derecho a decidir sobre el destino de nuestra propia existencia".



A pesar de esta argumentación, la iniciativa no fue del gusto de las mayorías en la Plenaria.



