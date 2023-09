Este miércoles se confirmó que se acumularán los proyectos de reforma laboral del Gobierno y del Partido Conservador. Aunque son un tema similar, es potestad de las mesas directivas agrupar o no los textos cuyos enfoques coincidan.



En este caso, había dudas sobre si se iba o no a acumular las iniciativas radicadas por el Ejecutivo y el partido azul. La razón es que hay bastantes puntos en los que divergen e incluso los conservadores han expresado tener amplias diferencias con la propuesta que es de Gobierno.



En la notificación de los ponente para la reforma laboral del gobierno, más abajo se confirma que dicho texto está “acumulado con el proyecto de ley 192 de 2023”, que hace referencia a la propuesta de los azules.

Último momento: la Reforma Laboral 2.0 ya fue radicada en el Congreso Foto: MinTrabajo

La acumulación de los proyectos tiene una importancia simbólica para los conservadores, pues implica que pueden tener una participación más profunda frente a la reforma laboral y los postulados de su proyecto tendrían más facilidad para incluirse en la ponencia final.



Sin embargo, esto no es del todo así, pues en ninguna parte está reglamentado que la acumulación implique que los textos deben se fusionados o algo por el estilo. Incluso, en este caso, no se escogió como coordinador ponente a un representante de las toldas azules.



Los coordinadores ponentes tienen una mayor importancia en las discusiones de los proyectos, esto debido a que son los que tiene la voz principal en las discusiones. A pesar de la acumulación, no se le dio esta distinción a ninguno de los conservadores.



En este caso hay otra peculiaridad y es que por los azules está como ponente Jorge Alexander Quevedo. Este representante ha sido polémico, pues apoyó con su firma la ponencia del proyecto hundido y esta acción le costó una acción disciplinaria por parte de la veeduría conservadora.



Dicho ente, independiente al partido, inició una acción disciplinaria contra Quevedo por su apoyo con la firma a la ponencia de la reforma laboral. Por esto, lo suspendieron por 90 días sin voz ni voto mientras se llevaban a cabo las pesquisas.