¿Qué proceso debe seguir Santrich para posesionarse?

La eventual posesión de Jesús Santrich como representante a la Cámara, luego de que se ordenó su libertad, no será de un día para otro.

Si quiere ocupar su curul en el Legislativo, el excombatiente deberá pasar por un proceso que puede tardar varios días.



Según explicaron a este diario fuentes de la mesa directiva de la Cámara, una vez esté libre, Santrich tiene que presentarse en la corporación con la sentencia ejecutoriada que ordena su libertad.



Posteriormente, la mesa directiva envía una resolución ordenando a la Comisión de Acreditación de la Cámara revise los documentos para la posesión del señor Santrich.



"Nosotros procedemos a revisar los documentos y el cumplimiento de los requisitos: ser ciudadano colombiano mayor de 25 años , no tener antecedentes penales, que no tener antecedentes fiscales, no tener antecedentes disciplinarios. De esta manera nosotros sacamos un acta de acreditación", explicó el representante Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acreditación.

Manzur explicó que hasta el momento la comisión no ha recibido la solicitud por parte de la mesa directiva para revisar los documentos. "Hasta el momento no se ha recibido la sentencia ejecutoriada", dijo Manzur.



