Santrich dijo que se defenderá de 'injurias' a las que lo han sometido

El representante del Partido Farc, Seuxis Hernández, conocido como Jesús Santrich, respondió este miércoles a los señalamientos que le han hecho en el Congreso de la República, luego de tomar posesión de su curul la semana pasada.

El congresista de Farc dijo que encontrará "la forma de responder a todas las injurias a las que me han sometido en el Congreso".



El pronunciamiento de Santrich se dio luego de que, nuevamente, algunos compañeros suyos de la Comisión Séptima de la Cámara expresaran incomodidad por su presencia en el Capitolio.



Incluso en representante Jairo Cristancho, presidente de la Comisión y quien hace una semana levantó de un momento a otro la sesión por el malestar que generó la presencia del exguerrillero, mostró nuevamente su incomodidad y asoció presencia de Santrich con términos como "legalización del narcotráfico".

El excombatiente ripostó de inmediato y dijo que "quién se sienta incómodo se puede salir del recinto".

Matoneo

En medio de la discusión, otros representantes pidieron la palabra pero para expresar su malestar por el "matoneo" al que consideran están siendo sometidos por no dar trámite al llamado proyecto de ley de comida chatarra, que busca que se brinde información nutricional mucho más clara a los consumidores.



"Nosotros estamos haciendo nuestra labor, pero aquí no se puede permitir el matoneo por pensar distinto ni venir a decir cómo debemos tomar las decisiones", manifestó la representante Jennifer Arias, del Centro Democrático.



El representante Cristancho, por su parte, se quejó de una publicidad que fue publicada en varios medios de comunicación impresos en la que se le pide a los representantes darle celeridad al debate del proyecto de ley de comida chatarra.



Mientras los congresistas están enfrascados en la discusión, aún no se inicia formalmente el debate de esta iniciativa, que si no es aprobada entre hoy y mañana, se hunde.



