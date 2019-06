'Presidente Duque, no le mienta al país, no engañe a Colombia'

El representante de la Farc Seuxis Hernández, conocido como Jesús Santrich, respondió este jueves a los señalamientos que se le han hecho en el Congreso de la República de supuestamente haber estado involucrado en actividades de narcotráfico luego de la firma del acuerdo de paz y acusó, además, al presidente Iván Duque mentirle al país.

Justamente la semana pasada, cuando Santrich ingresó a la plenaria de la Cámara por primera vez como congresista, los ánimos en el recinto se caldearon entre sectores oficialistas y opositores, unos detractores y otros simpatizantes del acuerdo de paz. Pero las voces fueron mayoritariamente de rechazo por la presencia del excombatiente.



“A más de un año del burdo montaje en mi contra sigue sin aparecer prueba alguna porque el video usado para acusarme nunca ha sido entregada a las autoridades”, manifestó el excombatiente.Santrich aseguró que no han podido demostrar su culpabilidad, “a pesar del linchamiento mediático auspiciado por el jefe de Estado y los enemigos de la paz.

El excombatiente se fue lanza en ristre contra el presidente Iván Duque y la gestión que ha realizado durante su gobierno.



“Presidente Duque, no le mienta más al país, el problema real de Colombia no es Jesús Santrich, mi extradición no resuelve el flagelo del desempleo que en su gobierno llegó nuevamente a dos dígitos (…) mi presidio no supera el estancamiento de la economía. No engañe a Colombia y no se engañe usted mismo”, señaló Santrich.



El exguerrillero culminó diciendo que apoyará a las víctimas y puso su curul a disposición de quienes sufrieron el conflicto para que hagan las reformas que consideren.



