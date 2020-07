Por Jesús Santrich, Sandra Ramírez suma otra polémica

Lleva muy poco tiempo en su cargo de vicepresidenta del Senado de la República, pero las polémicas generadas por sus omisiones y afirmaciones la han puesto en boca de muchos. Sandra Ramírez del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, es, otra vez, motivo de polémica.



(Recomendado: Sandra Ramírez, primera ex-Farc en un cargo directivo del Congreso)

Primero, fue su silencio -intencional- ante el reclutamiento de niños por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que incluso le mereció un llamado de atención por parte de una de las ONG más serias Human Rights Watch.



Ahora, en una conversación con el senador Roy Barreras aseguró que así como el narcotráfico ha permeado “toda la sociedad colombiana”, también lo hizo con algunos de los integrantes de las Farc.



Pero, eso sí, dijo que en el caso de 'Jesús Santrich' aún no hay pruebas que lo vinculen con este delito. Una declaración que generó ampolla naturalmente por tratarse de uno de los personajes que posiblemente más daño le han hecho al Proceso de paz.



(Relacionado: La oportunidad para que Farc dé la verdad sobre reclutamiento infantil)



No solo lo abandonó, volvió a tomar las armas y traicionó su propia firma, sino que todo apunta a que se mueve en las filas del sector narco de esta guerrilla, según varios estudiosos de este grupo armado.



“Santrich es otro caso porque aunque está acusado, la Corte Suprema no halló las pruebas y Estados Unidos tampoco las envió cuando se le pidieron, y además en una entrevista, el mismo fiscal reconoció que era un entrampamiento a ‘Jesús Santrich’, y lo hacen para generar inseguridad jurídica al proceso, para ellos ocultar el verdadero rostro detrás de esto”, aseguró en las últimas horas la senadora.



Jesús Santrich, quien llegó a asumir como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso, ahora es buscado por Interpol por este delito en cualquiera de los más de 190 países donde opera la entidad.



Para varios organismos de inteligencia, Santrich está protegido en Venezuela.



Santrich permaneció detenido desde el 9 de abril de 2018 hasta el 30 de mayo de 2019, acusado dos veces por la Fiscalía de Colombia y con un pedido de extradición de Estados Unidos.



(Lea también: El falso relato de las Farc sobre el reclutamiento infantil / Opinión)



Su liberación se produjo en medio de una larga controversia entre las instituciones judiciales colombianas y el rechazo del gobierno del presidente Iván Duque.



El, como ella, llegó al Congreso gracias al acuerdo de paz de 2016, que estableció que el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionario del Común se beneficiaría de manera automática con 10 escaños para el periodo 2018-2022.



Ramírez, sin embargo, sí dijo en la charla con Roy Barreras que narcotráfico hay en todas las instituciones; “en el Ejército, en la política e incluso hay exsenadores acusados de narcotráfico y también los bancos”.





Eso sí, aceptó que “ese flagelo llegó a nuestras filas, sí, de compañeros que se dejaron llevar como Gentil Duarte y Jhon 40”.



Varias fuentes de inteligencia creen que Santrich precisamente trabaja con ellos ahora junto a las disidencias con el también prófugo Iván Márquez.



Sobre el reclutamiento de menores, Sandra Ramírez dijo que son hechos que se dieron “por las condiciones de abandono a jóvenes que viven en el campo y no tienen tiempo de estudiar porque deben cumplir labores del campo y no hay políticas públicas para ellos”.



(Le puede interesar: Piden a Estados Unidos proteger la paz de Colombia)



Y sobre casos de violación en las Farc, la senadora dijo que “en Colombia hay cifras impresionantes de violación, incluso en la familia, y mire lo que está pasando con el Ejército, nosotros somos hijos de esta sociedad y tenemos un trayecto de conflicto y guerra, estos hechos pueden haber ocurrido y hay hechos dolorosos por los cuales había que acabar la guerra, esa guerra ocasiona hechos así”.



Enfatizó en que “los hechos que conocimos los tratamos como un delito gravísimo aunque de otros no nos enteramos”.



Sus palabras fueron recogidas por varios medios. Así, por ejemplo, el Canal RCN recordó que frente el secuestro, Sandra Ramírez dijo que “una guerra requiere de muchos recursos y los contribuyentes han dado muchos recursos para la guerra en Colombia, y nosotros no vamos a negar que acudimos a esta práctica que hoy decimos que fue un error por el dolor que causamos, y por eso la guerra había que acabarla”.



El Canal le dio despliegue a la entrevista que con rapidez se posicionó como una de las primeras tendencias en la red social Twitter.



(Además: OEA hizo un llamado a proteger las comunidades en Norte de Santander)



Finalmente, Sandra Ramírez envió un mensaje a las víctimas: “estamos dispuestos a los actos de reconciliación, a pedir perdón y comparecer por los hechos que ocurrieron en el conflicto y no debieron ocurrir, y haremos lo posible por cumplir e ir de la mano con ustedes para que se de cumplimento el acuerdo”.



POLÍTICA

​Twitter: @PoliticaET