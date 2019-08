'El Congreso no se preocupó por los verdaderos problemas del país'

La senadora Sandra Ramírez, del partido Farc, asumió la vocería del partido para este segundo año legislativo.



En diálogo con EL TIEMPO, la congresista aseguró que el pasado año legislativo fue de aprendizaje y este año van con más fuerza. Por ejemplo, junto con la bancada alternativa tienen 32 proyectos y propios tienen tres.



De igual forma fue crítica con el partido de Gobierno por "polarizar el Congreso" e invitó a los partidos políticos a hacer un pacto para dejar a un lado los discursos violentos.

¿Cómo fue la experiencia del primer año legislativo? ¿Cómo lo vio y qué aprendió?



Aprendimos muchísimo. Es muchísima la experiencia que se adquiere en el Congreso. Nosotros realizamos un seminario con todas las UTL para prepararnos, pero ya cuando se está en ese escenario es cuando realmente se aprende. Realicé un proyecto de ley y logré que otro se aprobara, que venía de anteriores legislaturas.



Pero en el conjunto legislativo no fue mucha la ganancia porque gran parte del debate lo ocupó el partido de Gobierno para descalificarnos, para tratarnos con unos discursos poco agradables, para polarizar el Congreso y, por supuesto, que de ahí sale el mensaje a territorio de esa polarización.



Hubo un desgaste del legislativo, se volvió un desgaste por tratar de hacer trizas el acuerdo y lo vimos perfectamente con las objeciones que presentó el Presidente de la República. Eso significó un desgaste de más de cuatro meses y al final se hundieron las objeciones y, ¿cómo quedó en Congreso? Quedó que es un año que se perdió, no se hizo mayor cosa, el Congreso no se preocupó por los verdaderos problemas que tenemos como nación, no se preocupó por la implementación del acuerdo, no se preocupó por la paz, no se preocupó por los asesinatos sistemáticos que tenemos.



¿Cuál es la apuesta para este año legislativo?



Estamos con grades expectativas. Con la bancada alternativa tenemos aproximadamente 32 proyectos de ley y propios tenemos tres, que están dentro del acuerdo firmado de La Habana.



Uno es la tarifa diferencial de transporte masivo para los estudiantes de estratos uno y dos, para las personas de la tercera edad y para los discapacitados. La idea es que haya un subsidio de transporte, sobre todo al estudiantado, porque el transporte se ha convertido en una barrera para el estudiante.

Volveremos a insistir con las vías terciarias. Además que hacen parte del acuerdo, es cómo conectamos nuestro país, es esa necesidad de conectar vereda con vereda, vereda con municipio, municipio con ciudad. Pero sobre todo es cómo conectamos el campo con la ciudad, para que los campesinos tengan la facilidad de llevar los productos a los centros urbanos.



Tenemos otro proyecto de ley que busca facilitar que las mujeres consigan un empleo, pues existe una discriminación en cuanto a la capacidad de la mujer. La mujer gana menos salario sin importar que tenga las mismas capacidades que el hombre.



Hubo un episodio muy recordado el año pasado cuando usted hizo un acto de reconciliación con el expresidente Uribe al regalarle una mata. ¿Cómo fue eso?



Como seres humanos estamos en un trabajo muy importante, además líderes representativos de los partidos es conveniente enviar a la nación un mensaje de reconciliación desde el Congreso. Estamos en ese escenario en el cual somos contradictores políticos que ya firmamos un acuerdo, firmamos la terminación del conflicto y no nos vamos a matar más. ¿Entonces por qué no hacerlo de una forma dialogada, hablando?

Senadora Griselda Lobo y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: @SandraFARC

El hecho de que seamos contradictores políticos no significa que tenemos por qué tratarnos mal. No tenemos por qué tener esos discursos violentos, por eso es necesario ir dejando en los senadores el mensaje de la importancia y la necesidad que tenemos de un pacto político. Primero desarmar los espíritus y el no uso de la violencia y de las armas del ejercicio de la política.



Es necesario empezar el desarme de la palabra. Que la palabra sea cordial, que sea contradictora pero no violenta.



Hay una deuda del Congreso con las víctimas y son las 16 curules. ¿Cómo hacer para pagarla?



Desafortunadamente no lo logramos. Ya es la segunda ocasión en que se hunden las curules de las circunscripciones especiales para la paz.



Vamos a insistir de nuevo en esta legislatura. Vamos a luchar por eso, vamos a luchar por lograr que las víctimas tengan esa representación como parte de la reparación. Estamos en la tarea de recoger firmas para llegar al Congreso con una sustentación y radicar el proyecto de ley. No descansaremos hasta que logremos que las víctimas tengan su representación.

Estamos en un semestre de elecciones regionales. ¿Cómo está el partido en esta campaña?



Es una experiencia bastante importante, solo que la estamos haciendo en medio de enormes dificultades, por eso necesitamos un pacto político. Digo enormes dificultades porque tenemos asesinatos, tenemos las amenazas, tenemos el conflicto que aún persiste en los territorios y hacer una campaña en estas dificultades no es lo mejor.



Necesitamos mejorar el clima político de nuestro país para que la gente pueda salir a hacer uso de un deber y un derecho que es el votar.



