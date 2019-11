¿Qué sanciones tendrán los senadores de Farc y el CD tras dura pelea?

Después de la fuerte pelea que protagonizaron algunos senadores del Centro Democrático y el partido Farc este martes en el Senado de la República, el presidente de esa corporación, Lidio García, anunció que se están evaluando una serie de sanciones contra los implicados, con el objetivo de dejar un precedente.

Y es que la pelea fue tan fuerte que García tuvo que levantar la sesión, pero esto no impidió que los congresistas continuaran gritando en el recinto y se trataran de "criminales" y "sinvergüenzas".

La discusión se dio en medio de un debate de una reforma constitucional que propone que en el futuro los delitos sexuales contra los niños solo puedan ser tratados por la justicia ordinaria.



En medio del debate, el senador por el Centro Democrático Fernando Araújo replicó una intervención de la congresista del partido Farc Victoria Sandino y dijo que ella hablaba de esos temas “con todo cinismo”.



“Ella tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, cuatro denuncias por asistir abortos inducidos, dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido y está denunciada por la Corporación Rosa Blanca por haber participado en abortos ilícitos y haber fomentado relaciones sexuales con menores de edad en las filas de la guerrilla de las Farc”, afirmó Araújo.

Las FARC reaccionan hostilmente en el recinto del Senado al recordarles que han violado y reclutado niños en sus filas. @NoticiasRCN @CaracolRadio @canaltelecafe pic.twitter.com/YTtNnuwq44 — Alejandro Corrales (@AlejoCorralesCD) November 13, 2019

Ahí comenzó la polémica, pues Araújo fue apoyado por varios de sus copartidarios, quienes golpearon fuertemente sus pupitres en señal de respaldo



La respuesta de Farc fue de inmediato. Carlos Antonio Lozada afirmó los congresistas de su partido estaban libres de este tipo de "delitos" con certificados de la Fiscalía. Y agregó que “hay sectores políticos de extrema derecha empeñados en acabar con la paz” y que “se han dedicado a la calumnia, a la injuria contra quienes le hemos apostado a la paz y pretenden callarnos y silenciarnos y no lo van a lograr”.



“Señores y señoras del Centro Democrático: no utilicen los menores de edad con fines protervos, ideológicos, no sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas”, les dijo Lozada a los uribistas.



Es ahí cuando la plenaria se descontroló y comenzaron los gritos. Por ejemplo, senadores como Benkos Biohó, del partido Farc, y Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, se gritaron “criminales” entre ellos, mientras que el presidente del Senado, Lidio García, decía que la sesión se levantaba por “falta de garantías objetivas” para seguir con la discusión.



Para García, “el comportamiento que han venido presentando los senadores que conforman las dos bancadas, en los distintos debates de control político, es inaceptable”.

Por eso convocó a la Mesa Directiva de la corporación con el propósito de sentar un precedente de respeto y cordura, y aplicar el artículo 73 de la Ley Quinta, el cual habla de suspenderle el uso de la palabra, entre uno y 30 días, a los senadores involucrados en hechos de indisciplina.



Para García, los senadores protagonizaron “un acto bochornoso al que también catalogó de irrespetuoso hacia sus propios colegas, con el país y el templo de la democracia, donde se viene es a legislar por parte de los senadores que conforman los diferentes partidos con asiento en el Congreso de la República”.



