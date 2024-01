Samy Merheg por caso de 'las marionetas': 'No he tenido ninguna actividad ilícita' 

El senador Samy Merheg, quien ha sido mencionado en las investigaciones del caso de corrupción conocido como 'las marionetas', negó haber participado en alguna actividad ilícita.



"No he tenido ninguna actividad ilícita. Mi obrar siempre ha sido enmarcado en el respeto de la constitución", aseveró en un comunicado.



(En contexto: ¿Quién es Pierre García, señalado líder de la banda de 'las Marionetas'?)

Además, señaló que no tiene contratistas ni intermediarios en ninguna entidad estatal "ni he realizado visitas con el objetivo de proponer o conseguir ventaja para contratista alguno. Ni tampoco relación con funcionarios del Proyecta Quindío".



(Lea: César Gaviria cuestiona demandas de minsalud a EPS: 'Es descabellado y antijurídico')



Por último, el congresista conservador aseguró que la Fiscalía no es competente para "hacer las investigaciones y/o aseveraciones en contra de aforados, que es mi caso. Solicito que se respeta la competencia de la Corte Suprema de Justicia para que sea esta quien determine si existen responsabilidades o no en este caso".

Facebook Twitter Linkedin

En este organigrama aparecen varios senadores activos. Foto: Suministrado por las autoridades

Según la investigación del ente acusador, Merheg haría parte de una red criminal que direccionaba contratos. De hecho, por este caso ya fue condenado el senador liberal Mario Castaño -quien murió el año pasado en prisión- y capturado el congresista uribista Ciro Ramírez.



La investigación detalla la existencia de dos poderosos grupos, uno de ellos con mando directo del fallecido exsenador Castaño, cabeza de la red ‘las marionetas’. De este grupo “formarían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por la gestión de esos recursos de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg , Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos”, dice el expediente.



(Otra noticia recomendada: ¿Presidente Petro participa en política por llamado al Pacto para que sea un partido?)

Solicito que se respeta la competencia de la Corte Suprema de Justicia para que sea esta quien determine si existen responsabilidades o no en este caso FACEBOOK

TWITTER

En esta investigación también está mencionado el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García, quien estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente Iván Duque y fue representante a la Cámara por el Centro Democrático.

"Las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos, no hablaba, pues se comunicaba escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito", señaló la Fiscalía.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA