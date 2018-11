'Hay trancón en el Congreso, pero se está avanzando': Samuel Hoyos

Al Congreso de la República le queda menos de un mes para tramitar, entre otras iniciativas, la reforma política, la reforma a la justicia y cinco proyectos de ley, cuatro de ellos del paquete anticorrupción y con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional.

Es por este motivo que se habla de un trancón en el legislativo, en especial en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y se pone en duda que de aquí al 16 de diciembre, cuando terminen las sesiones, todo esté evacuado.



Samuel Hoyos, presidente Comisión Primera de la Cámara de Representantes, reconoció, en diálogo con EL TIEMPO, que hay trancón, pero confía en tramitar todas las iniciativas pendientes antes de que termine el actual periodo legislativo.



¿Cómo es eso de que hay un trancón en las comisiones primeras del Congreso?



En las comisiones primeras estamos tramitando alrededor de 80 proyectos de ley y de acto legislativo. Sin duda el volumen más alto de proyectos que se están tramitando en el Congreso están en la Comisión Primera de Cámara y la Comisión Primera de Senado. Esto puede significar alrededor del 70 por ciento de la actividad legislativa de las dos cámaras.



Hay alrededor de 25 actos legislativos en trámite. Los que estaban para primer debate no se van a tramitar porque ya no le alcanzan los días.

De los actos legislativos de iniciativa del Gobierno Nacional, todos han sido aprobados en primer debate en la Comisión Primera de Cámara, salvo el que buscaba la reducción del salario de los altos funcionarios y servidores públicos por la discusión jurídica que hubo alrededor de los impedimentos. De resto todos los que entraron por Comisión Primera de Cámara han sido aprobados.



¿En qué están ahora?

​

Estamos en conjuntas terminando la prórroga de la ley de orden público, que es la 418, que esperamos este lunes sacarla adelante.



Tenemos con mensaje de urgencia el proyecto de probidad del Procurador, un proyecto de ley de iniciativa del Gobierno que busca que los servidores y funcionarios hagan públicas sus declaraciones de bienes y de rentas, y otra ley para presentar informes, rendición de cuentas también de los servidores públicos. Esos tienen mensajes de urgencia, entonces seguramente los vamos a tramitar en conjuntas durante esta semana.

Nos quedan la reforma política y la reforma a la justicia, pero esos ya vienen de Senado. Es decir, esos sí tenemos tiempo para darles una segunda vuelta en Comisión Primera de Cámara y plenaria de Cámara.



¿Cuáles son las prioridades en este momento?



Las prioridades son: sacar adelante la reforma política y la reforma a la justicia. Yo creo que sí sacamos adelante esos dos actos legislativos, esa es la misión de este semestre o de lo que queda. Estoy seguro que las vamos a sacar adelante y me doy por bien servido porque como parlamentario de bancada de gobierno, pues vamos a sacar adelante la agenda del presidente Duque de la Comisión Primera.



Vale la pena resaltar, ante el desprestigio en el que generalmente vive el Congreso y la falta de legitimidad ante la ciudadanía, en el caso de la Comisión Primera de la Cámara, donde históricamente se sesionaba los días martes y miércoles, desde que yo asumí la presidencia estamos sesionando de lunes a jueves, y a veces algunos viernes, pero entiendo que los congresistas de las regiones tienen actividades en su respectiva región y tiene que viajar.

Según sus cuentas, estos trámites que menciona, ¿sí van a estar de aquí al 16 de diciembre, cuando termina el periodo legislativo?



Sí, eso puede pasar. Como presidente de la Mesa Directiva tengo las cuentas claras y los números claros. Claro que sí alcanzan a pasar.



En los términos de la ciudad, ¿hay trancón pero se está avanzando?



Hay trancón porque hay muchos carros y hay muy pocas vías, pero estamos dirigiendo bien el tránsito para que la cosa fluya.



En cuanto a los temas anticorrupción, ¿cómo los ve?



También, los que son de iniciativa del presidente y que tienen mensaje de urgencia los vamos a tramitar, incluso antes de las reformas, por tener mensaje de urgencia tienen prioridad.



Algunos generan resistencia en algunos sectores, pero mi compromiso es que se tramiten, no que se vayan a hundir por falta de trámite. Los voy a poner en el orden del día, ya designé ponentes, ya están en el orden del día, los voy a tramitar de primero y si me toca citar todos los días de la semana, así lo haré. Esos también salen de aquí al 16 de diciembre.



¿Cómo ve usted el papel de las ministras de Interior y de Justicia para sacar adelante estas iniciativas?



El Congreso es un escenario complejo. En Colombia hay una división en las ramas de poder público y la relación que ha establecido este Gobierno con el legislativo es distinta a la que tenía el Gobierno anterior, y eso hace que las cosas tengan un mayor debate y las discusiones sean más profundas.



Creo que eso es sano, eso es positivo. Acá no hay pupitrazos. El Congreso no es una notaría para sacar adelante con los ojos tapados todo lo que presenta el Gobierno. Hay discusiones y me parece que eso es positivo.

El papel de las ministras creo que ha sido presente. He hablado con ellas y la idea es fortalecer esa relación, hemos acordado hacer unas reuniones con las diferentes bancadas para socializar con mayor profundidad las reformas, para consultarle a los partidos qué aspectos creen ellos que deben incluir esas reformas y con cuáles se pueden concertar, qué cosas se pueden concertar entre el Gobierno y los partidos para incluir en las reformas.



Hemos acordado con las ministras, por ejemplo, designar ponentes de todos los partidos, tanto para la reforma política, como la reforma a la justicia, porque eso nos permite tener la posición de las diferentes bancadas y tratar de buscar consensos. Discusión hay, hay puentes, las ministras han entendido que la relación con el Congreso debe ser mucho más fluida y en esto es mayor presencia, reuniones previas a las discusiones, tratar de concertar. Creo que eso es positivo y nos va a permitir sacar adelante las dos reformas.



En el caso de que no alcancen los tiempo, ¿qué piensa de la posibilidad de que haya sesiones extras?



El tema es que extras puede haber, lo que no puede es tramitarse actos legislativos en sesiones extraordinarias. Podríamos acudir a las sesiones extras para tramitar proyectos de ley pero no de actos legislativos. Yo veo que la prioridad está alrededor de los actos legislativos, y eso los vamos a sacar en el término ordinario que indica la ley.



