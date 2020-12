¿Cuánto cuesta un congresista en Colombia?

Esta semana dos hechos han generado polémica en el país. Por un lado el aumento salarial de los congresistas de este año de casi 1,7 millones de pesos mensuales, por lo que devengarán alrededor de $ 34'417.000 pesos, en medio de la crisis por la pandemia. Además, les consignarán un retroactivo de casi 20 millones.



Sin embargo, hay que recordar que aún no ha salido el incremento salarial para los congresistas correspondiente al 2021.



Paralelamente el presidente Iván Duque dio a conocer este martes el aumento del 3,5 por ciento en el salario mínimo para el 2021, con el que la asignación mensual quedará en 1'014.980 pesos (908.526 pesos más auxilio de transporte de $ 106.454)

Actualmente, el costo de cada parlamentario consta de:



- Salario de los congresistas: $ 34'417.000 (a partir del 1.º de enero).



- Unidad de Trabajo Legislativo: $ 43.890.150. No puede costar más de 50 salarios mínimos. (Es un grupo interdisciplinario, entre seis a diez personas, que trabaja para el congresista que lo ha contratado, asesorándolo en diversos temas correspondientes a su labor legislativa).



- Alquiler camioneta blindada: $ 11.000.000 (si solo tiene una).



- Tiquetes aéreos: alrededor de $ 5.000.000. (Según la senadora Angélica Lozano, en diálogo con La W, los representantes de todas las regiones excepto los que son elegidos por Bogotá y Cundianamarca, debido a que se entiende que su labor se desempeña principalmente en la capital y alrededores, tienen derecho a un pasaje semanal en época de sesiones. Los senadores, afirma la parlamentaria, tienen derecho a un tiquete semanal en esta misma época). En cuanto a los tiquetes para el exterior, la senadora Lozano comentó que “para nadie existen tiquetes al exterior, excepto para el único representante a la Cámara por el que votan los colombianos que viven afuera”.



- Seguro de vida: Los 108 senadores de la República desde julio de 2019 están amparados por un seguro de vida que le costó al Estado (a los colombianos) 1.245 millones de pesos.



De este modo, el costo total mensual por congresista es alrededor de $94.307.150.



Si ese costo mensual se multiplica por 280 congresistas, que es el número de legisladores, el costo al mes en total de gastos es de $ 26.406.002.000



En esto no están incluidas las primas que por ley se deben pagar en junio y diciembre.



Debido al aumento salarial de los parlamentarios, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia anunció que está dispuesta a presentar una reforma para poner un impuesto del 20 por ciento al salario de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado.



“Estaremos dispuestos a presentar de manera inmediata y ojalá lo haga el Gobierno, la reforma para que todos los altos salarios del Estado queden gravados en un 20 por ciento”, expresó la legisladora.

