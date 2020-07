Uribismo propone un impuesto al salario de los congresistas

En este nuevo periodo legislativo, el Centro Democrático llegó cargado de una serie de iniciativas que buscan reducir algunos de los privilegios que tienen hoy los congresistas.



(Le puede interesar: Exalcalde de lío de biblioteca sin libros regirá presupuesto de Cámara)

Una de los proyectos que serán presentados es el que pretende que se establezca un impuesto del 10 por ciento, adicional a los que ya existen, al salario de los congresistas.



Actualmente los parlamentarios en Colombia devengan $32.741.755, con lo que el impuesto sería cercano a los 3 millones 3 mil pesos, pues aún no se les ha hecho el aumento salarial de 2020.



(Lea también: 'De pies y manos seguimos comprometidos por la paz': Sandra Ramírez)



“Se propone un impuesto del 10 por ciento adicional a los impuestos existentes, sobre el salario del congresista. Así se lograría la reducción del salario de los congresistas, una propuesta que se ha hecho cuatro veces desde el Centro Democrático”, indicó la colectividad.



A esto se suma el proyecto de ley, de este mismo partido, que busca una drástica reducción del Congreso, lo que le ahorraría al país más de 300.000 millones de pesos, con el fin de “reactivar la economía”.



(Además lea: Proponen que para abortar sea obligatorio el concepto del padre)



La iniciativa busca que el Senado pase de 108 a 51 integrantes y la Cámara de 172 a 106 miembros, incluyendo las curules especiales que el acuerdo de paz le dio al partido político en el cual se convirtió la exguerrilla de las Farc.

‘No más congresistas bachilleres’

Otra de las propuestas es la del senador Nicolás Pérez, que pretenden que a los aspirantes al Congreso de la República se les exija, como mínimo, haber culminado una carrera universitaria.



“¡No más congresistas bachilleres! No digo esto con el propósito de generar cizaña u odios innecesarios, sino como un llamado a elevar la calidad del debate político. En especial, porque la función del Congreso no se limita a conseguir votos, sino que en su desarrollo es necesario llevar a cabo fuertes debates de carácter técnico”, manifestó Pérez.

La función del Congreso no se limita a conseguir votos, sino que en su desarrollo es necesario llevar a cabo fuertes debates de carácter técnico FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, según explicó el congresista, la aprobación de proyectos como el Presupuesto General de la Nación, reformas constitucionales o modificaciones al Estatuto Tributario requieren que los parlamentarios conozcan en detalle la estructura del Estado, el funcionamiento de la economía y las implicaciones fiscales de sus decisiones.



No obstante, uno de los escollos que deberá atravesar este proyecto en el Congreso serán los impedimentos de varios congresistas, los cuales, posiblemente, argumentarán que estarían legislando sobre ellos mismos.



(Además lea: Uribe sale en defensa de elección de Sandra Ramírez del partido Farc)



De hecho, el año pasado se tramitó una iniciativa para bajar los sueldos de los congresistas, la cual se hundió en la Comisión Primera de la Cámara cuando prácticamente todos sus integrantes se declararon impedidos para debatir y votar la norma.



El Congreso aprobó el año pasado una norma en la que se establece que los parlamentarios no se pueden declarar impedidos cuando una norma les afecta, sino únicamente cuando los beneficia directamente. No obstante, esta disposición poco se ha aplicado.



(Le recomendamos: ¿Cómo sería la Colombia federal que están proponiendo en el Congreso?)



POLÍTICA