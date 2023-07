El presidente Gustavo Petro firmó este 24 de julio el decreto por la cual se fija el aumento anual de los congresistas para el 2023. Los senadores y representantes a la Cámara tuvieron un incremento salarial del 14,62 por ciento.



Teniendo en cuenta que en el 2022 tenían un salario de $ 37′880.084, el aumento es de 5'538.068, lo que significa que la nueva asignación mensual de los congresistas para el 2023 es de 43'418.152 pesos.



Según dicho documento, también firmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director de Función Pública, César Augusto Manrique, el incremento salarial será desde el 1.° de enero del 2023, por lo que los congresistas tendrán un retroactivo de 7 meses, por lo que deberán recibir 38 millones de retroactivo.



Este aumento se da cada año según la ley, aunque desde el Congreso han intentado reducir en varias oportunidades el sueldo de los altos funcionarios del Estado, esto no ha sido posible.



"Claro que un político tiene que ganar bien y el sector público no se puede pauperizar porque entonces la gente buena no va y se queda en el sector privado. Pero también es cierto que hoy tenemos unos de los salarios más altos de congresistas en las tablas comparativas de Latinoamérica. Esto lo que significa es que tiene que haber un símbolo de una economía para el país, de un gesto de los congresistas. Nosotros venimos buscándolo desde 2014", dijo la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en septiembre del 2022 cuando se estaba debatiendo un proyecto para reducir el salario de los congresistas impulsado por ella.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA