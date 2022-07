Los senadores del Pacto Histórico Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, y la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), radicaron en el Congreso un proyecto de Acto Legislativo que incluye varias reformas al Legislativo.



La propuesta establece que debe haber límites a la reelección de los senadores y representantes, se deben ampliar los periodos de sesiones ordinarias, se modifican las causales de pérdida investidura y el régimen salarial y prestacionales de los congresistas.

En la iniciativa se establece que la remuneración de los congresistas no podrá exceder los 25 salarios mensuales (cerca de 28 millones). Hoy en día su sueldo está por encima de los 34 millones de pesos.



Pero no es lo único, sino que señala que la remuneración de los congresistas no se entenderá como un criterio para fijar el régimen salarial de prestación al de los demás funcionarios públicos. Hoy en día sueldos como los de los magistrados de las altas cortes, fiscales delegados ante las altas cortes y procuradores se fija con base en el de los legisladores.



De todas maneras en el proyecto se establece que la promulgación de este acto legislativo en cuanto a la asignación salarial para los miembros del Congreso no será reajustada si no hasta la terminación del periodo constitucional, es decir, en el 2026.



Para algunos, esto significa que la idea es que los promotores de la iniciativa no se estarían reduciendo su salario.



La molestia

Lo cierto es que el hecho de que en el proyecto de acto legislativo haya quedado que la rebaja de los salario sería a partir del 2026 generó la molestia en muchos sectores, incluidos congresistas del Pacto, sobre todo porque fue una promesa de campaña.



"No comparto el argumento según el cual reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de interés, existen las formas para reducir el salario en este periodo, solo se debe dejar esa facultad al ejecutivo #CumplamosYa", señaló el senador Alexander López, del Pacto.

He presentado 14 veces proyectos de reducción salarial a congresistas. Y lo vamos a conseguir. Pero las dinámicas políticas exigen esfuerzos, a veces incomprendidos. Lentos y engorrosos. No me rijo en mi vida pública por “cuidar la imagen”. Lo mío es construir cambios profundos. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 28, 2022

Incluso la representante Juvinao aseguró que el argumento de conflicto de interés en efecto no procede, pues en su opinión no hay impedimento a la hora de los congresistas reducir su salario. "El riesgo que pretendemos zanjar es de futuras demandas por derechos adquiridos. Aquí atenta a responder tus inquietudes", destacó.



El senador Humberto de la Calle (Oxígeno Verde) les hizo un llamado a los congresistas que han apoyado la rebaja de sueldos y les dijo que "hay que cumplir". En ese sentido señaló que "debemos impulsar la normatividad correspondiente sin dilaciones" en la medida que el "2026 es demasiado lejos".



Les dijo que es "un camino para recuperar la confianza en la institución".

Nuestro proyecto que reduce el 20% del salario de los congresistas entra en vigencia una vez se apruebe.



Es decir, aplica para este periodo.



Colombia requiere austeridad y ahorro ya. No en 2026. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) July 27, 2022

Para el exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez es "impresentable" que el proyecto presentado por la bancada del nuevo gobierno "para reducir los estratosféricos salarios de congresistas rija a partir del 20 de julio de 2026".



Dijo que "esa es una burla a los ciudadanos. Los privilegios desmedidos de los congresistas no tienen justificación".

Ante los cuestionamiento, el senador Bolívar salió a señalar, "para que no sigan tergiversando", que la rebaja de salarios a Congresistas "empieza a regir en 2026 para que no se hunda".



"Presenté este proyecto 3 veces y se hundió porque los congresistas no pueden legislar en causa propia. Lo vamos a congelar hasta 2026. Yo lo dono. Me da lo mismo 34 o 25", destacó.



En el asunto también terció el exminsitro del Interior Juan Fernando Cristo: "La discusión sobre los privilegios del Congreso es importante y necesario reducir salarios,vacaciones y prebendas de los congresistas. Pero quedan cortas esas medidas si no se hace la reforma a fondo del sistema político y de la financiación de campañas".



