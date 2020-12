Piden al Gobierno congelar salario de los altos funcionarios en 2021

Vuelve juega. La propuesta de congelar el salario de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado fue nuevamente puesta sobre la mesa en el país, con el fin de trasladar nuevos recursos para atender los estragos que ha generado la pandemia en la economía.

No obstante, esta vez la propuesta tiene un matiz distinto, pues no se hizo mediante un proyecto de ley en el Congreso sino a través de una petición formal enviada por 22 congresistas al presidente Iván Duque, para que sea directamente el Gobierno el encargado de hacer este eventual congelamiento.



La solicitud no fue radicada solo ante el presidente Duque sino que también llegó a los despacho del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera y el director de la Función Pública, Fernando Grillo.



(Vea también: Las autorreformas que no pasaron en el Congreso)



“Es necesario entender que en estas épocas de dificultades necesitamos un Gobierno efectivo que llegue a las regiones, es por eso que le pedimos al Gobierno que sean congelados los salarios de los altos funcionarios del Estado el próximo año y que estos recursos vayan destinados a obras de inversión, fundamentalmente a las regiones donde la economía ha resultado más golpeada”, manifestó el representante Wilmer Leal, quien lideró esta propuesta.

Congelar los salarios de altos funcionarios del Estado para el próximo año es necesario.



22 parlamentarios solicitamos Pdte. @IvanDuque congelar su salario, el de Congresistas, Ministros, Magistrados y altos funcionarios; recursos deben ayudar a superar pandemia en las regiones. pic.twitter.com/VJ57l5nwqx — Wilmer Leal Pérez 🌻 (@Wilmerlealp) December 15, 2020

Hasta el momento no se conoce respuesta del Ejecutivo frente a esta propuesta. Algunos sectores del Congreso consideran que esta puede ser la vía para que se dé el congelamiento de los salarios, pues cuando la propuesta se ha hecho mediante proyectos de ley, estos han resultado hundidos por el Congreso.



El caso más reciente ocurrió con la reforma que buscaba que el receso legislativo pasara de cuatro a dos meses, lo que implicaba reducir a la mitad las vacaciones de los congresistas, con el fin de tener un periodo de sesiones más extenso.



La iniciativa apenas logró superar uno de los cuatro debates que requería este semestre para continuar con vida en el Congreso y quedó archivada por falta de tiempo para continuar su trámite.



“Es penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”, expresó el representante Gabriel Santos, autor del proyecto.



Igual suerte corrió una iniciativa del senador liberal Luis Fernando Velasco, que contenía una disposición que congelaba el salario de los congresistas y los funcionarios que devengaran más de 15 salarios mínimos. Según explicó el congresista, hubo “falta de voluntad política” pues el proyecto estaba radicado desde julio y apenas se le dio uno de los cuatro debates que requería. No alcanzó el tiempo.



POLÍTICA