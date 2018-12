Petro dará nuevas declaraciones sobre video en el que recibe plata

El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro dará una rueda de prensa en la mañana de este martes para ofrecer, nuevamente, como lo ha hecho en varias oportunidades a lo largo de la semana, explicaciones al controversial video revelado por la senadora Paloma Valencia en el que aparece recibiendo varios fajos de billetes de Juan Carlos Montes.

El lunes, en un video publicado en sus redes sociales, el señador, quien ha sido cuestionado incluso por algunos de sus aliados políticos, pidió perdón a sus electores "por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo del pasado en su apartamento. Aunque no es un delito, debí ser prudente y no lo fui y ahora pago las consecuencias”.

Tras esta declaración de Petro, la exsenadora Claudia López, y quien lo acompañó en el tramo final de la carrera por la Presidencia, dijo que “una explicación gota a gota, decenas de trinos, un video de 40 minutos y una rueda de prensa no le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del videobillete que obviamente le sacaron por saña política pero que es espantoso”.



“Merece sanción social y de pronto algo de sanción legal. Se ve feo acariciando billetes, hubo una falta de estética: uno no acaricia billetes. Eso le hace daño al proceso político colombiano. Las explicaciones que ha dado no satisfacen”, añadió, de otro lado, el senador verde Antanas Mockus.



ELTIEMPO.COM