En una entrevista con EL TIEMPO publicada este domingo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, hizo unas duras críticas a la ministra de Salud, Carolina Corcho, con quien tiene algunas diferencias sobre la reforma de la salud.



Según Barreas, la ministra es arrogante y no escucha ni a sus colegas del gabinete presidencial.



(Lea también: Roy Barreras: 'Carolina Corcho es una ministra ideologizada y no escucha')

"La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene, desafortunadamente, una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía. Yo pregunto: ¿tienen derecho o no las señoras a escoger su ginecólogo, o el pediatra de sus hijos? Pues aquí no, acá es el que imponga el Estado. Entonces a mí me parece que ese sistema generaría una crisis de salud pública inmediata", le dijo a este diario.



La declaración de Barreras se dio porque el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, no están de acuerdo con algunos puntos de los que trata la reforma. Y Gaviria, incluso, dijo que sus observaciones no fueron tenidas en cuenta.



(En contexto: Cecilia López: 'El manejo político de la salud siempre será una luz roja’)



“Yo ya enterré la discusión. Todos los miembros del gobierno tenemos la obligación de decir. Entonces yo lo que hice fue mostrar mi experiencia que fue bastante compleja. Hice lo que me correspondía”, señaló López también en entrevista con este diario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA