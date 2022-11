En medio del último debate en el Senado de la reforma tributaria, los legisladores aprobaron el artículo 75 del proyecto, pero con modificaciones, es decir, habrá cárcel únicamente para los grandes evasores reincidentes.

De acuerdo con los cambios que se le hicieron al documento, la sanción de tipo penal solo será para aquellos que evaden impuestos, a partir de los 100 millones de pesos, o que ocultan sus bienes, por un valor superior o igual a los 1.000 millones de pesos, y lo hacen en tres ocasiones.

En pocas palabras, si una persona comete estos tipos de delitos en un primer y segundo momento, podrá pagar y evitar la cárcel, pero si reincide una tercera, no.

(Lea también: Reforma tributaria: 'mico' de megapensiones, aprobado en Cámara).

El 'agarrón' entre Roy Barreras y David Luna

En medio del debate, el ambiente se tensionó cuando el senador de Cambio Radical, David Luna, explicó por qué no estaba a favor del artículo 75, pues, en su opinión, con su aprobación se estaba incurriendo en prevaricato.

“Este es un artículo no solamente de ata importancia para el futuro de la reforma importancia sino de alta importancia para los senadores de la república porque acá se puede estar decidiendo u prevaricato”, inició su réplica.

Facebook Twitter Linkedin

El senador David Luna estaba en contra del artítulo 75. Foto: Captura Video

Aseguró que el Gobierno Nacional está prometiendo cárcel para evasores, pero “olvidando el principio de legalidad”. Pero como se le acabó el tiempo para explicar su posición, el micrófono se apagó y no pudo continuar.

(De interés: Así fue la derrota del Gobierno con el impuesto a las iglesias en el Senado).

Sin embargo, el presidente del Senado, Roy Barreras, le permitió terminar su idea, aún así, Luna no terminó y le dieron unos segundos más de tiempo, una situación que se repitió por tercera vez, un hecho que no fue del agrado de Barreras.

“Intervenga, intervenga”, afanó el presidente del Senado al senador, quien sorprendido le aseguró que: “Este no es un tema de poca monta. Yo le estoy contando a usted que usted puede prevaricar e inducir al prevaricato”.

Las palabras del miembro de Cambio Radical molestaron a Barreras, quien subió el tono de su voz y respondió: ‘No voy a prevaricar, sin amenazas, senador”.

(Puede leer: Reforma tributaria: no habrá impuestos al pan industrial).

“Yo no lo estoy amenazando, le estoy notificando, que es muy distinto”, le aclaró David Luna, a lo que Barreras protestó: “No me notifique que usted no es una autoridad judicial”.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras es el presidente del Senado. Foto: Captura Video

“No, no, no. Lo estoy notificando porque usted está induciendo al error a la plenaria del Senado”, expresó Luna.

Evidentemente molesto, Roy Barreras aclaró: “Yo solo estoy ordenando el orden del día. Le estoy dando la palabra Senador”.

(Además: César Pachón tras su suspensión: 'Es fuego amigo' en el Pacto Histórico).

A lo que David advirtió: “Termino con el tiempo que requiero”, expresión que incomodó aún más a Roy, quien señaló: “Con el tiempo que requiere no, un minuto más, yo ordeno el debate. Un minuto más, lleva cuatro”.

“Presidente, iba por buen camino, le quedan pocos artículos”, dijo Luna, a lo que Roy contestó: “Usted también iba por buen camino, continúe”.

Finalmente, tras el altercado, David Luna consiguió terminar su intervención: “El principio de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad hacen pieza esencial de la construcción de la tipificación en el derecho penal. Aquí se están equivocando, no solo desde el punto de vista constitucional y jurídico, sino adicionalmente desde el punto de vista de una contradicción lógica, donde el gobierno nacional no asume su responsabilidad en la lucha contra la evasión y contra el contrabando”.

(Siga leyendo: Gobierno se queda con Drogas La Rebaja: producirá y distribuirá genéricos).

ELTIEMPO.COM