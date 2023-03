Desde el año pasado el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, lucha contra un cáncer que le fue detectado en el tracto digestivo.



En su momento, compartió con sus seguidores en Twitter que iniciaría un tratamiento de quimioterapia. En efecto, tras varios meses yendo al médico contó que el tumor había tenido una reducción significativa.

"He compartido con ustedes, como es mi deber, 'las malas noticias' del cáncer. Hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia, y al cuidado de los médicos, el tumor ha disminuido en un 90 por ciento. Día de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal", trinó.

He compartido con Uds como es mi deber “las malas noticias” del cáncer hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia y al cuidado de los médicos el tumor ha disminuido en un 90% !! Dia de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal. pic.twitter.com/I4jFziyEiM — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 22, 2023

Y este 30 de marzo comunicó que ingresaba de nuevo a la clínica, pues le harían una endoscopia y biopsias. No obstante, todo es parte del control para su tratamiento.

Ingreso a la clínica a esta hora a chequeo de rutina endoscópica y biopsias de control como parte del protocolo de tratamiento. Vamos bien! pic.twitter.com/GAn58zQOtw — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 30, 2023

Hace pocos días Barreras fue entrevistado por la W Radio y allí dio detalles de su enfermedad, aclarando que la descubrió gracias a un chequeo médico que ahora no duda en recomendar. "Yo no tenía ningún síntoma, pero tenía antecedentes paternos, mi padre murió de este mismo cáncer después de una consecuencia de estrés tremenda y lo menciono porque el estrés, la angustia y las preocupaciones son fundamentales en este tipo de cáncer", dijo.



Gracias a que fue detectado de manera temprana el tratamiento ha sido efectivo. "Es curable, la medicina ha avanzado enormemente, no es una tragedia, lo que hay que hacer es con disciplina hacerse el tratamiento soportando los síntomas secundarios, la posibilidad de curarse es alta y deben tener siempre esa ilusión y esa esperanza", concluyó.

Margarita Contreras

