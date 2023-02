El próximo lunes se conocerá, finalmente, el texto de la reforma de la salud que se discutirá en el Congreso. Este tema ha sido el eje de la polémica en las últimas semanas en el país y la preocupación se ha centrado, entre otras cosas, en qué va a pasar con las EPS.



El Gobierno, en la noche de este jueves, luego de una reunión que se realizó con los directivos de dichas entidades, confirmó que estas no se acabarán.



El presidente Gustavo Petro, según contó el ministro del Interior, Alfonso Prada, les comunicó a los asistentes del encuentro que las EPS más grandes del país se acomoden al nuevo sistema, que entiendan el nuevo diseño de los centros de atención primaria cerca de los ciudadanos, “van a tener la posibilidad de subsistir y hacer parte del sistema indefinidamente”.

Lo dicho por el jefe de Estado, de cierta manera, calma el debate que se había generado luego de una publicación de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien compartió una foto de ella con el texto: "Las EPS no curan, las EPS facturan", haciendo alusión a la canción de Shakira.

Polémico posteo en Instagram de la ministra Carolina Corcho. Foto: Instagram Ministra Carolina Corcho

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, la recordó este 10 de febrero. "He pedido a l@s ministr@s que entiendan bien las directrices del presidente Gustavo Petro y sus objetivos finales: mejorar las condiciones de vida de los colombianos, no imponer una agenda ideologizada y activista que no dialoga con los demás colombianos", aseguró en sus redes sociales.



Luego agregó que el jefe de Estado "salvó la reforma". Barreras, en el pasado, ya ha manifestado sus reparos frente a algunos miembros del gabinete. Sobre Corcho, por ejemplo, ha dicho que es una persona que no dialoga y eso termina afectando los consensos que se buscan para la reforma de la salud.



Este viernes, el senador igualmente reflexionó sobre las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de este año. "La prioridad son las reformas sociales. No las ambiciones electorales individuales. Por tanto, la coalición de gobierno debería reflejarse en las coaliciones electorales en lugar de generar un campo de batalla", expuso.



Según Barreras, si se presenta ese último escenario, se debilitaría la coalición del Gobierno, pues no tiene sentido que los miembros sean "amigos en Bogotá y enemigos en las regiones".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA