Roy Barreras, presidente del Congreso, anunció este martes que el jueves dejará su cargo tras el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.



En una rueda de prensa que dio en el Capitolio informó la decisión pero, además, aprovechó para aclarar dudas sobre su futuro y ponerle fin a las especulaciones que lo daban como candidato a la Alcaldía de Bogotá o ministro del presidente Gustavo Petro.



"Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El próximo jueves, pasado mañana, queda en firma le decisión del Consejo de Estado", comenzó durante su intervención.



Roy Barreras, presidente del Congreso Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Sobre la aspiración a la Alcaldía de Bogotá, agradeció a quienes han manifestado que participe de los comicios de octubre, pero aseguró que él no es irresponsable.



"Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales e impulsar la paz", afirmó y dijo que no aspirará a ningún cargo de elección popular en octubre.



De igual forma, descartó ser ministro del presidente Gustavo Petro. "Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan. Estoy listo a servirle al país después de que me recupere", aclaró.



Dijo que por ahora su prioridad es su salud y dedicará los próximos meses a recuperarse del cáncer que padece y, posteriormente, se meterá de lleno en las regionales con los candidatos de su partido, La Fuerza de la Paz.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA