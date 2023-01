El presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que ya le solicitó formalmente a la Fiscalía investigar a fondo si existió una red de trata de personas en el Congreso.

El senador del Pacto Histórico mencionó que le pidió al ente acusador determinar en qué periodo se presentó dicha situación y quiénes "pudieron ser cómplices por acción u omisión de esa victimización contra la mujer trabajadora".



Su colega, María José Pizarro, respaldó la petición. "Las denuncias de acoso y abuso señaladas el fin de semana son repugnantes, no pueden quedar solo en la prensa y en la impunidad, tenemos que llegar al fondo de esto", sostuvo.



Esta solicitud se conoció luego de que el exsenador Gustavo Bolívar, quien renunció a su curul en el Congreso el pasado 31 de diciembre, en entrevista con la revista Semana, afirmó que la presunta red "existe": "Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas".



Bolívar no reveló nombres de los supuestos responsables y tampoco presentó pruebas. Pese a esto, dijo que su acusación la hizo teniendo en cuenta cuatro denuncias que las presuntas víctimas le habrían hecho llegar a su oficina. "Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: 'Claro, las escucho'", afirmó.



Aura María Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA