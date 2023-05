Este jueves 4 de mayo se conoció la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, por doble militancia. Según el alto tribunal, el congresista incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha límite para inscribirse en las elecciones en el periodo 2022-2026.



Barreras, quien anunció tutela, saldrá de su curul apenas sea notificado. Al respecto, y durante la plenaria del Senado en la que se conciliaba el texto del Plan Nacional de Desarrollo, senadores aplaudieron al congresista. Además, tres de ellos expresaron su preocupación por su inminente salida del cargo.

El primero en pedir la palabra fue el senador Paulino Riascos, presidente del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), quien expresó que respetaba el fallo, pero lo lamentaba. "Quiero hacerle un reconocimiento a este hombre que ha hecho un aporte muy grande para este país en términos políticos". Y pidió un aplauso, al que se unieron los presentes.



"Me conmueve mucho este saludo", respondió Barrera.



Luego de la intervención de Riascos, los senadores, a la media noche, dedicaron más de una hora a darle un homenaje al presidente del Congreso.

Entre abrazos y agradecimientos, distintos senadores se acercan hasta el estrado del presidente del Senado para saludar a Roy Barreras tras el pronunciamiento del Consejo de Estado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Usted era ese hombre que lograba los consensos en el senado. Nos duele que deje de ser el presidente del Senado de la República", manifestó el senador Carlos Jiménez, de Cambio Radical. Empezó resaltando que el Congreso "ha funcionado en los últimos meses" porque Barreras ha sido un catalizador "de las necesidades y las ideas que el país requiere".



También pidió al Pacto Histórico que no someta al Congreso "a esta tensión al que el presidente (Gustavo Petro) nos quiere llevar". Y concluyó: "hoy los colombianos entran en ese riesgo de que la democracia se pierda con la salida suya de la Presidencia del Senado".



Por su parte, desde el Pacto Histórico, la senadora Clara López dijo: "Usted ha sido no solamente un gran presidente, sino que ha hecho una gran labor para sacar adelante los proyectos del Gobierno en esta legislatura". En su intervención, lamentó que haya quienes "quieran enlodar el caracter democrático" del presidente Petro. También afirmó que saldrían adelante de la "desafortunada decisión" del Consejo de Estado.



Otros de los senadores que le dedicaron paralbras a Roy Barreras fueron Aída Avella, Wilson Arias, Gloria Flórez, Piedad Córdoba y Martha Peralta, del Pacto Histórico; Sandra Ramírez, de Comunes; Ciro Ramírez, del Centro Democrático; Juan Felipe Lemos, del Partido de la U; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Iván Name, quien además le dedicó un poema, y Guido Echeverry, de la Alianza Verde; Ana Agudelo, del partido MIRA; Fabio Amín, de los liberales, entre otros.



En las intervenciones, en general, los congresistas le desearon buena suerte a Barreras y dieron su opinión sobre el fallo del Consejo de Estado. Resaltaron su labor como presidente del Senado.