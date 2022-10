Ya son varios los funcionarios de altísimo nivel y que le hablan al oído al presidente Gustavo Petro que abren la puerta para que Colombia firme nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, echando así para atrás una promesa de campaña pero que explica por la situación macroeconómica del país.



El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, dijo, por ejemplo: "Se revisarán los números y de acuerdo a ese marco fiscal de media plazo y el trabajo técnico con el Ministerios de Hacienda se replantee una posición iniciar para reconsiderar el tema de mayores exploraciones petroleras".

En la misma línea se manifestó Roy Barreras, presidente del Congreso y uno de los líderes del Pacto Histórico.



“Preservando la institucionalidad, recuperando el valor accionario de Ecopetrol, garantizándoles a los mercados que Colombia, aprovechando una crisis, que se vuelve oportunidad, hay que vender lo que tenemos y lo que tenemos es petróleo, que está a más de 100 dólares el barril. Si vendemos lo que tenemos, podemos darles de comer a los más pobres. Es así de simple, de manera que cerrar la llave del petróleo y del gas, en el inmediato plazo, es un error que ha venido haciendo carrera”, dijo el parlamentario en Blu Radio.



Barreras dijo que la transición energética es inevitable porque de ello depende la sobrevivencia de la humanidad, pero manifestó que "eso no se hace en 15 días".



"No podemos cometer el error de cerrar la llave del gas y petróleo en los próximos 15 días. Hay que planear esta transición y el Gobierno lo está haciendo de manera responsable y lo va a anunciar", dijo.



Agregó que esa seguridad en el mediano plazo permitirá que las empresas de la industria petrolera hagan la inversión prevista y Colombia pueda vender petróleo a buen precio para, con esos mismos recursos, planear y ejecutar la transición energética.



Barreras, de otra parte, también consideró que la moción de censura que fue radicada en el Legislativo contra la ministra de Minas, Irene Vélez, no prosperará:



“Creo que es una decisión política equivocada. Cuando el dólar iba a superar los $5.000 empezaron a buscar a quién decapitar y oía uno muchas voces: ‘Que renuncie la ministra’. Cuando un grupo de oposición pide que se vaya un ministro con una moción de censura lo que hace es atornillar a los ministros. (…) La moción no tendrá éxito”, manifestó.



El presidente del Senado anunció que en los próximos días el Gobierno seguirá transmitiendo la certeza y la seguridad jurídica al sector minero energético, lo mismo que con el de divisas.



“Ya empezó a bajar el dólar con las declaraciones del presidente Petro” dijo. Para Barreras hay que continuar enviando mensajes de tranquilidad.



POLÍTICA