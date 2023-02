Este martes, mientras en el Salón Elíptico estaban reunidos los congresistas, algunos docentes del Cauca bloquearon la entrada al Capitolio. Pasaron el primer filtro y por algunas horas estuvieron cerrados los ingresos al Congreso de la República.



El grupo de manifestantes estaba conformado por algunos miembros de la Asociación de Institutores y Trabajadores del Cauca (Asoinca). La razón de su protesta, según explicaron, es rechazar el manejo de salud por parte de la EPS a la que están afiliados y a la administración del consejo directivo del Fondo del Magisterio (Fomag).



Entre las reacciones que causó el bloqueo resaltó la del presidente del Senado, Roy Barreras, quien cuestionó la situación.



En sus redes sociales, aseguró: "Yo pregunto si este bloqueo del Congreso es una protesta sindical legítima por recursos de salud o una expresión de grupos afines al Eln, como sugieren sus atuendos y arengas".



Luego agregó: "¿Es una expresión política ilegal de un grupo en armas? ¿Es parte de algún “acuerdo parcial”?".

Roy Barreras / Imágenes de la protesta. Foto: Prensa Roy Barreras.Twiiter: @@RoyBarreras

El trino de Barreras fue cuestionado por Robert Daza, senador del Polo Democrático. El congresista le dijo que sus palabras son una "estigmatización", la cual "es reflejo de la discriminación sistemática de las luchas populares. La estigmatización es la expresión de sicario moral que calla cuando los muertos caen".



A esto, el senador del Pacto no se quedó callado y le dijo: "No acepto tu calificativo de “sicario moral”. Tengo el Congreso bloqueado por compatriotas que visten atuendos que no corresponden a un sindicato sino a otros símbolos. Pregunto si se trata de una movilización política o sindical. Los colombianos tenemos derecho a saber a qué atenernos (sic)".



Protestan profesores del Cauca por la negligencia en la preparación de salud para Cauca y Popayán. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Daza reconoció que fue desafortunado calificarlo como “sicario moral”. Pero luego le dijo que se preguntó: "¿Cómo se estarán sintiendo los maestros y maestras del Cauca cuando tú les dices que son del Eln. Te invito a rectificar y yo también rectifico".



La invitación fue aceptada por Barreras, quien finalmente borró su trino. "Acepto tu rectificación y tu invitación a rectificación mutua. El diálogo siempre es el camino. Borro mi trino de la discordia pero ayúdame a desbloquear el ingreso de ciudadanos de todas las regiones que tienen derecho a ingresar al Capitolio. La protesta sin bloqueo es legítima".

Los manifestantes, por su parte, viajaron cerca de 20 horas desde el Cauca hasta la capital del país. Pasaron la noche del martes 7 de febrero dentro de unas carpas frente a la sede del Congreso. "No entramos a negociar nada, porque solo hay un punto que nos debe dar respuesta el Gobierno Nacional. El punto tiene que ver con las mafias que están incrustadas en el modelo de salud del magisterio colombiano", dijo uno de los líderes de los docentes a CityTv.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA