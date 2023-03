El congresista Roy Barreras, presidente del Senado, se refirió a las manifestaciones que se presentaron en la tarde de este martes en cercanías a la Plaza de Bolívar y frente a los accesos al Capitolio Nacional.



(Además: Reforma de la salud: liberales se apartan del proyecto de Petro y no lo apoyarán).

Barreras cuestionó el que las entradas al recinto fueron bloqueadas y que, según él, los responsables de cuidar los ingresos no hayan garantizado "pacíficamente" el acceso de las personas que allí trabajan.



Por un lado había protestas de activistas antitaurinos, quienes realizaron varias actividades frente al Capitolio; y por el otro, domiciliarios afiliados a Rappi, quienes se oponen a la reforma laboral radicada por el Gobierno.



"El Congreso de la República bloqueado por todos sus accesos por manifestantes. La imposición del bloqueo violando los derechos de todos los demás se está volviendo costumbre! No es posible que la Policía Colombia y la Guardia Presidencial sean incapaces de garantizar pacíficamente el acceso de los ciudadanos. Es su derecho", señaló.



(Le puede interesar: Exclusivo: el documento de la reforma de la salud que molestó a César Gaviria).

El Congreso de la República bloqueado por todos sus accesos por manifestantes. La imposición del bloqueo violando los derechos de todos los demás se está volviendo costumbre! No es posible que la @PoliciaColombia y la Guardia Presidencial sean incapaces de garantizar… — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 28, 2023

Minutos después le salió al pasó a sus propias declaraciones y aclaró que la Guardia Presidencial no es responsable de la seguridad y accesos del Congreso sino la Dirección de Protección DIPRO. "La @PoliciaColombia que hoy no ha garantizado ese acceso. Guardia Presidencial no tiene nada que ver", trinó.



Frente a este tema también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó a un grupo de manifestantes que se movilizaba por el centro de la ciudad.



"Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre", dijo el mandatario.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias