Después de una semana de ausencia de la actividad pública por temas de salud, este lunes reapareció el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien convocó a una rueda de prensa para hablar de distintos temas de la actualidad política.



Sobre el escándalo protagonizado por Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien, entre otras cosas, ya está siendo investigado por presunto tráfico de influencias, el senador respaldó al jefe de Estado y destacó la decisión de pedir a las autoridades que se pongan al frente del tema.



(Además: Caso Nicolás Petro: cuatro respuestas del ministro Prada sobre supuestos ‘cupos’)

"Solamente podemos reconocer un acto valiente e inédito de un Presidente de la República que, pasando por encima de su dolor de padre, le pide las autoridades y a la Fiscalía que haga las investigaciones necesarias y que se cumpla lo que la justicia determine en el caso de su hijo y de su hermano y cualquier otro vínculo que pretenda enturbiar su Gobierno", aseguró Barreras.



(También: Roy: ningún congresista debería enorgullecerse de fumar marihuana todos los días)



Y agregó que para los colombianos está claro que las actuaciones de los familiares no son "responsabilidad del Presidente de la República y que nada tienen que ver con su proceder, por lo tanto el respaldo al Presidente debe separarse y diferenciarse de la responsabilidad penal o disciplinaria que tengan aquellos que deben ser investigados hasta que se conozca la verdad jurídica sobre las denuncias conocidas".



La revelación de unos chats de Nicolás Petro con su exesposa, Dayssuris del Carmen Vásquez, en los cuales se habla de presuntas cuotas burocráticas en el alto gobierno, causaron una tormenta política e, incluso, salpicaron a uno de los ministros más poderosos: Alfonso Prada, jefe de la cartera del Interior.



(En otras noticias: Laura Ojeda se pronunció al respecto del caso Nicolás Petro: ‘Venceremos’)



Esto teniendo en cuenta que Nicolás le escribió a su exsesposas: "Prada le dio 10 cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”.



Frente a este mensaje, el ministro del Interior aseguró este lunes que jamás ha hablado de eso porque, dijo, esa palabra "no está en su lenguaje" ni en el del Ministerio. "No entrego cupos del Ministerio (...) esa es una palabra extraña", comentó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA