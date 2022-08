El presidente del Congreso, Roy Barreras, respondió este lunes por la demanda que fue admitida por el Consejo de Estado y que busca anular su elección como legislador por supuesta doble militancia.



“Esta es la décima demanda idéntica. Iban nueve hasta la semana pasada. Hay mucho ciudadano preocupado y desocupado. He tomado una decisión: no me dejo distraer. Se harán cargo y responderán debidamente de esas demandas delirante un equipo de abogados, porque yo tengo otras preocupaciones”, afirmó Barreras.



(En otras noticias: ¿Quiénes serían los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral?)

Entre estas “otras preocupaciones” de las que habló el Presidente del Congreso están “siete millones de colombianos en la informalidad”, más de “tres millones en el desempleo” y “un conflicto ético potencial".



El recurso contra Barreras tiene que ver con que, según los demandantes, el congresista se habría inscrito para competir en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo con un movimiento diferente al partido de ‘la U, el más reciente por el que pasó, sin esperar a que pasara el tiempo mínimo para ello.



(Le puede interesar: El primer mes de Rodolfo Hernández en el Congreso)



La Sala Quinta de Consejo de Estado, donde está la demanda, determinará si esto fue así o no e impondrá la sanción correspondiente, en caso de que Barreras haya incurrido en doble militancia.