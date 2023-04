El presidente del Senado, Roy Barreras, manifestó que el senador Ferney Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, deberá responder ante la Corte por los supuestos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. "Además atenderá demanda disciplinaria y demanda punitiva indemnizatoria por el daño reputacional", dijo a través de un hilo en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: La nueva denuncia de Jota Pe Hernández por irregularidades en Canal Congreso)

El senador de la Alianza Verde hizo una nueva denuncia este jueves en la cual vincula a Barreras.



En sus redes sociales, Barreras señaló: "Nadie debería perder tiempo respondiendo escándalos y calumnias prefabricadas en redes con el desesperado propósito de buscar “likes” y figuración, pero dado que engañan a la opinión de buena fe y los ciudadanos sí merecen la verdad, respondo con este hilo a los ataques personales".

Nadie debería perder tiempo respondiendo escándalos y calumnias prefabricadas en redes con el desesperado propósito de buscar “likes” y figuración pero dado que engañan a la opinión de buena fe y los ciudadanos sí merecen la verdad respondo con este hilo a los ataques… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 13, 2023

Y es que Hernández, en un video, señaló que habría supuestas irregularidades en el Canal del Congreso. Mencionó de nuevo a Jhon Jairo Uribe, a quien hace unos meses señaló de acoso y abuso sexual.



Uribe trabajaba como productor general del Canal del Congreso. En su momento, la Dirección General Administrativa del Senado mencionó que el hombre no tenía un vínculo contractual directo con el Legislativo, puesto que su relación contractual era con la empresa Dicitec.



(Lea también: Roy Barreras: 'Que las Reformas sociales salgan sin sacrificar la economía')



Dicha empresa, según el congresista 'verde', estaría involucrada en una presunta subcontratación de la mitad del convenio de operación que tiene. Según el senador, Dicitec habría contratado con el Senado por 8.000 millones de pesos para operar el canal, pero, al mismo tiempo, dicha empresa habría subcontratado buena parte de los servicios por un monto de 4.000 millones.



Este vínculo habría sido con la empresa Espejo Público en la cual, de acuerdo con Hernández, la única accionista es Valeria Uribe, hija de Jhon Jairo. Para el senador, llama la atención que en el registro de Cámara de Comercio, la joven de 22 años sería la dueña única de la empresa con la que contratan parte del convenio de operación del Canal Congreso.



¿Y qué tendría que ver Barreras con todo esto? Hernández reiteró la presunta relación de padre e hija con el presidente del Congreso. En ese sentido llamó la atención que la página de Facebook de la Fuerza de la Paz, partido de Barreras, no tenga un link directo al sitio web de la colectividad, sino al de Espejo Público, la empresa cuestionada.



(Además: ¿Está agonizando la reforma de la salud? Agmeth Escaf da parte 'médico' distinto)



Barreras, ante esto, respondió en su cuenta de Twitter: "Es de conocimiento público que los presidentes del Congreso NO contratan nada ni a nadie. Es función de la Dirección Administrativa que ha dado ya información pública sobre la inexistencia de las supuestas irregularidades denunciadas por el señor jp".



Luego dijo: "Es de público conocimiento que el señor Jhon Uribe fue parte de mi equipo de prensa en todas las campañas desde el partido de la U hasta la última campaña. Nada nuevo hay en eso. Ojalá todos las personas que trabajan para mi se consideren amigos. Ninguno "amigo íntimo" como sugiere de mala fe el youtuber".

4) Es de publico conocimiento que el señor jhon Uribe fue parte de mi equipo de prensa en todas las campañas desde el partido de la U hasta la última campaña. Nada nuevo hay en eso. Ojalá todos las personas que trabajan para mi se consideren amigos. Ninguno " amigo intimo como… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 13, 2023

Respecto a la empresa Espejo Público, Barreras afirmó: "Nada extraño es que la empresa de comunicaciones y redes Espejo Publico que prestaba servicios en la campaña electoral se haya promocionado a sí misma incluyéndose en una página no actualizada de facebook de la Fuerza de la Paz. ¿Puede una empresa o un partido responder por actividades externas o ajenas de cualquiera de sus proveedores? ¿Dónde está la irregularidad?".



Barreras le dijo a Hernández que muestre pruebas que demuestren que él tiene relación con los contratos que menciona. "Si la tiene, la tendrá que demostrar ante las autoridades a quienes pedimos investigar la calumnia. Si no la tiene, quedará en evidencia su hostigamiento envenenado".



(Lea también: Reforma de la salud: Conservador alerta acogida de solo 27% de sus proposiciones)



Para finalizar, Barreras mandó un último mensaje a Hernández: "El hostigamiento es tan bajo que el señor Jota Pe Hernández pretende "denunciar" si mi póliza de seguro medico ha pagado parte de mi tratamiento contra el cáncer, como si eso fuera ilegal. En su ignorancia no sabe que desde 1992 por Ley todos los congresistas incluido el senador tienen póliza de seguro de salud y vida. Que ataque personal tan miserable" indicó.



Además, le recriminó al senador que los colombianos "le pagan por hacer leyes y no escándalos para ganar likes".

Más noticias