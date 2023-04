El exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, ha hecho en reiteradas ocasiones reparos sobre la reforma de la salud que se tramita actualmente en el Congreso de la República.



En las últimas horas, Gaviria, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que el proyecto del Gobierno no aborda las dificultades financieras de los sistemas de salud. Además, sostuvo que podría "empeorarlos gravemente".



Además, este lunes el exministro Gaviria, en entrevista con Caracol Radio, se refirió nuevamente al tema y expuso sus principales preocupaciones sobre la reforma de la salud, por la cual se distanció del Gobierno y causó su salida del Ministerio de Educación.



Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien también ha hecho públicos sus reparos a la reforma, reconoció que tiene una visión similar del asunto y le respondió a Gaviria que su "prioridad también es que las reformas que se aprueben sean sensatas, viables y consensuadas".



"ExMinistro @agaviriau, querido Alejandro: Como presidente del Congreso no tengo una 'visión diferente' a la tuya. Mi prioridad también es que las reformas que se aprueben sean sensatas, viables, consensuadas como lo he repetido en múltiples

ocasiones", escribió Barreras.



Además, el presidente del Congreso aclaró que "para hacer debates de fondo se necesita que empiecen los debates! Las reformas no se hacen en las calles sino en el Congreso".

