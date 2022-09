Gustavo Petro ha sido enfático en su discurso al señalar que uno de los propósitos de su gobierno es alcanzar lo que ha denominado 'la paz total'. En ese sentido, el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que recibió en la tarde de este jueves el borrador del nuevo proyecto de sometimiento para grupos armados ilegales.



(Lea también: Gustavo Petro dice que en 'cuestión de días' comenzarán negociaciones con el Eln).

De acuerdo con lo que publicó el congresista en su cuenta de Twitter, el proyecto "regula el procedimiento para la persecución penal efectiva de las estructuras de crimen organizado de alto impacto".

Recibo a esta hora para revisión borrador del nuevo proyecto de sometimiento “recien salido”. Gracias a ⁦@MPaDerechoPenal⁩ Mauricio Pava asesor ad-hoc de Presidencia del Congreso que ha trabajado intensamente con asesores del Alto Comisionado y de ⁦@ComisiondePaz⁩ pic.twitter.com/ABZu6cLCQF — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 22, 2022

(De interés: Gustavo Petro desmiente que se fuera a reunir con Joe Biden: 'No había cita').



Según Barreras, el texto se escribió bajo la asesoría de Mauricio Pava y el equipo de trabajo del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quienes han ideado la hoja de ruta sobre el trato que se le debe dar a los diferentes grupos armados interesados en hacer parte de 'la paz total'.



Frente al tema, el senador Iván Cepeda añadió que desde el Gobierno se han sumado esfuerzos para dejar claras las reglas para que los miembros de bandas criminales se sometan a la justicia. Por lo que se espera que el proyecto de ley se radique en los próximos días, para poder dar inicio a los diálogos.



Aunque, de momento, no se conoce cómo serán los procedimientos, el canciller Álvaro Leyva ha explicado que se trata de un acuerdo de tipo judicial y de desarme.



(Además: Encuentro con Maduro no está en este momento en la agenda: presidente Petro).

Gustavo Petro propone cese al fuego multilateral

En las últimas horas el presidente anunció, desde Nueva York, en EE. UU., que propondrá un cese al fuego multilateral, que incluiría a bandas criminales y grupos armados ilegales.



El mandatario aseguró que esta iniciativa sería "el inicio del fin de la violencia en Colombia con todos los grupos que se adhieran" a la paz total.



(Siga leyendo: 'Las Farc ya desaparecieron’: Rodrigo Londoño).



"Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego", añadió Petro.



ELTIEMPO.COM