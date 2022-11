Roy Barreras, presidente del Senado, aseguró el pasado domingo que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras podría ser una opción para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá que se llevarán a cabo el próximo año.



(En contexto: Roy Barreras propone a Vargas Lleras para la alcaldía de Bogotá)

En su trino con los elogios al jefe natural del partido Cambio Radical, Barreras dijo: "Que no me fusilen mis compañeros en el Pacto, pero Germán Vargas Lleras podría ser un gran alcalde para Bogotá. La objetividad y el equilibrio en los juicios debe primar sobre las antipatías", argumentó.



Eso sí, reparó que: "Habría que ver si alguien le inyecta sensibilidad social y una pizca de humanidad".



Su propuesta, sin embargo, no cayó bien entre algunos miembros del Pacto Histórico, la coalición del Gobierno.



El presidente de la Cámara, David Racero, le dijo que tenía que mantener la calma. "Estoy seguro que Pacto Histórico tendrá un o una candidata propia a la Alcaldía de Bogotá que retomará la agenda progresista en coherencia con la del gobierno nacional".



(Además: Armando Benedetti: 'Petro está bien, pero el gobierno mal')

Facebook Twitter Linkedin

Los presidentes del Senado, Roy Barreras (der.), y de la Cámara, David Racero. Foto: Prensa Roy Barreras

A esto, Barreras le respondió: "Calma pero acción! Anímate!". Ante la propuesta, Racero le agradeció pero cerró la puerta a una eventual candidatura a la Alcaldía de la capital.



"Por ahora estoy concentrado en sacar la agenda del cambio este primer año en la Cámara. Somos instrumentos de la historia, estaremos donde más podamos aportar", sostuvo.



Desde el Concejo de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto afirmó: "No Roy, nadie lo va a fusilar, no le podemos exigir tanta coherencia cuando ha estado tanto tiempo del lado de la clase política tradicional".



Añadió una crítica al excandidato presidencial. "Vargas Lleras sería lo mismo o peor que tener a Peñalosa en Bogotá de nuevo, una idea de cambio no se puede asumir con tanta ligereza".



(En otras noticias: Encuesta: Así va la imagen del presidente Gustavo Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Héctor F. Zamora. EL TIEMPO.

Sánchez explicó que por ahora en vez de enfocarse en posibles candidatos, deberían ponerse de acuerdo en el pacto para tener un "programa o unos mínimos para Bogotá, en la fachada para ganar cualquiera posa de alternativo/a, hablemos por ejemplo sobre quitar la concesión privada de TransMilenio".



Ante esto, Barreras, al igual que con Racero, respondió: "Vale Heidy. Vargas no es ligero sino pesado, pero que sirva de acicate para que nos despertemos en el Pacto Histórico

y tengamos candidato o candidata que arrancaría con 800.000 votos en Bogotá! Oigo sugerencias!!", aseguró.



En este sentido, el presidente del Congreso dejó ver su apoyo a una posible candidatura de Hollman Morris, quien podría ser uno de los representantes del Pacto Histórico en la contienda por la Alcaldía de Bogotá.



(Puede seguir leyendo: ¿Qué opina María Fernanda Cabal de que su esposo sea negociador con el Eln?)



Algunos de los activistas que han apoyado al Pacto, se sumaron a la conversación. David Rozo, por ejemplo, dijo que quienes votaron por la coalición "jamás votaríamos por Vargas Lleras para ningún cargo de elección popular.Eso deberías saberlo,

Roy Barreras".



POLÍTICA