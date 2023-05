El jueves, mientras se llevaba a cabo la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, se conoció que Roy Barreras tendría que salir del Congreso, pues el Consejo de Estado anuló su elección. La razón es que este incurrió en doble militancia al aspirar al Legislativo por un partido diferente al que había ganado su curul en 2018, de la que tendría que haber renunciado un año antes de las elecciones de 2022 y no lo hizo.



La decisión es de única instancia, por lo que el único recurso que tiene Barreras es una aclaración del fallo. También ha dicho que es presentará una tutela, pero esta es una acción extraordinaria que no frenaría su salida. Sin embargo, los tiempos podrían jugar a favor de este para que termine su periodo y después salga.



Uno de los congresistas claves del Pacto Histórico expresó que hay confianza en que este pueda terminar su periodo mientras la determinación del Consejo de Estado queda en firme. Mientras el Consejo de Estado responde a la aclaración, este seguirá en el cargo.

Roy Barreras metió presión en la Cámara de Representantes para aprobar el PND. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Solo cuando se responda a este recurso, el alto tribunal enviará una notificación a la Secretaría de Senado. Luego, esta será la que comunicará a Barreras que su elección ha sido anulada y que ya no es congresista. No hay plazos claros para todo este proceso, por lo que ha sido usado por los del Pacto Histórico para decir que es probable que este siga hasta el 20 de junio.



De salir antes del 20 de junio, el Congreso tendrá que elegir un nuevo presidente del Congreso para el periodo que quede antes del final de las sesiones del primer año. Aunque el senador liberal Miguel Ángel Pinto es el vicepresidente del Senado y puede reemplazar a Barreras cuando este se ausente, como ocurrió a final de año mientras que este se sometió a un tratamiento médico, ante una ausencia permanente, es otro el procedimiento.



En el artículo 45 de la ley 5 de 1992, que rige el procedimiento del Congreso, se establece que “la falta absoluta del Presidente se suple con una nueva elección, para el resto del período; en la temporal, asume las funciones el vicepresidente”.

Como el primer año de la presidencia del Senado le corresponde al Pacto Histórico, al ser la lista con más curules, estos deben escoger de nuevo su aspirante a esta dignidad. Ya en junio del año pasado habían definido que era Barreras y ahora deben hacerlo de nuevo ante la vacante.



El nuevo presidente del Congreso asumirá justo en el cierre de legislatura, cuando la bancada de Gobierno está corriendo para sacar adelante las tres reformas sociales: salud, laboral y pensional. Lo cierto es que ante el inminente trancón legislativo, el o la que elijan debe tener aceptación en el Congreso y tener el talante conciliador que logró Barreras con el resto de bancadas.



Además, debe tener un correcto manejo del Legislativo para manejar los tiempos del debate y que, a pesar de la premura, no se termine viciando el trámite de alguno de los proyectos. El Pacto tiene que analizar la situación con mucho detenimiento.

Por otro lado, vale recordar que en junio del año pasado también sonaba Gustavo Bolívar como aspirante a la presidencia del Senado. Sin embargo, este renunció a finales de 2022 a su curul, por lo que tampoco es una opción.

Roy Barreras, presidente del Senado, recibió la noticia de la anulación de su elección el jueve 4 de mayo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En ese momento también se habló de la posibilidad de que fuera la senadora María José Pizarro. Aún está en el Congreso. No obstante, el lío recae en que esta hace parte del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el Eln, por lo que sus tiempos son apretados. Otros nombres que han sonado son Alexander López, con ascendencia en el Pacto Histórico pero que su procedencia de izquierda podría generar reparos en otros sectores, que son los que al final confirman la designación del presidente.



Sin embargo, como ya se dijo antes, puede que los tiempos de la justicia terminen beneficiando a Barreras y lo dejen terminar su presidencia. Lo que sí está claro es que la coalición de izquierdas debe mirar a sus listas para ver quién es el que ocupará la curul de Barreras, pues es casi seguro que este sí o sí tendrá que dejarla.

¿Quién será el reemplazo de Roy Barreras en el Senado?

Con la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Roy Barreras, una de las preguntas que queda es quién asumirá la curul que abandona. Como fue elegido en una lista cerrada, será el primero de los que no alcanzó a entrar. En este caso, será Julio César Estrada Cordero, avalado por el MAIS.



Este se encontraba en el puesto 23 en la lista. El Pacto Histórico solo sacó los votos suficientes para 20 curules, sin embargo, este entra debido a que los puestos 21 y 22 ya han asumido curules en Senado. Carlos Alberto Benavides en reemplazo de Gustavo Bolívar, que renunció, y Catalina del Socorro Pérez, que entró ante la suspensión de César Pachón.



Por otro lado, se confirma la curul de Catalina del Socorro Pérez, pues esta ocupaba el escaño mientras se resolvía la situación de Pachón. Ahora aseguró su curul con la salida de Barreras, sin importar lo que ocurra con Pachón.