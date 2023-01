En diálogo con W Radio, el presidente del Senado, Roy Barreras, dio a conocer su postura sobre la reforma de salud que prepara el Gobierno de Gustavo Petro y sobre el llamado del mandatario a "discutir en las calles" este tipo de iniciativas.



Aunque Barreras dijo que no es un error que la gente salga a las calles, estableció que puede traer riesgos: "es un modelo respetable del Gobierno, podría recomendar el apoyo popular pero me parece que puede generar una conflictividad. Creo que es importante canalizar ese reclamo de manera ordenada para que haya sinergia y que no se convierta en un reclamo caótico".

Para él sí se debe hacer una reforma a la salud, así "este servicio será un derecho y no un negocio". "Eso no significa destruir el sistema de aseguramiento sobre el cual está montada la estructura para 50 millones de colombianos", aclaró.



Barreras agregó que no conoce el texto donde se consigna esta iniciativa y que por eso se le hace difícil opinar. "Puedo opinar sobre las necesidades del sistema de salud, pienso que la reforma no puede acabar con lo construido durante más de 30 años. Lo malo es pretender destruir lo establecido", expuso.

Sobre el llamado al "diálogo social" del presidente Gustavo Petro el próximo 14 de febrero, el presidente del Senado reiteró que "está convencido de que las personas que van a salir a las calles lo van a hacer de corazón y que las acompañará en ese propósito".



"No puede ocurrir que los sectores radicales piensen que va a ver una colisión entre la calle y el Congreso. ¿En qué termina la muchedumbre que salga 'emberracada'? En nada: en la confrontación en las calles y sin soluciones. Nosotros tenemos la obligación de construir, lo único que queremos es hacer transiciones y no fracturas", dijo.



Es así como el congresista enfatizó que la reforma debe construir sobre lo construido mas allá de todo lo que pueda ocurrir: "Se necesita sí, pero vuelvo a insistir, hacerlo desde lo ya establecido", enfatizó el congresista.



Barreras propuso, además, que “hay que revisar si el aparato institucional funciona o debe acabarse. Las EPS, como funcionan, deben desaparecer para darle paso a otros administradores”, argumentó.



El presidente del Senado defendió el modelo de salud que, aunque presenta fallas, funciona.



Incluso puso como ejemplo la emergencia que se vivió en el mundo por la pandemia de Covid-19: “Colombia superó la pandemia y ninguna persona tuvo que hipotecar su casa. El sistema funciona, pero hay que mejorarlo. ¿Se necesita la reforma? Claro que sí”.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA