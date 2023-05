El presidente Gustavo Petro recibió dos golpes esta semana que comprometen la aprobación de las reformas: la salida del Partido Conservador de la coalición y el fallo del Consejo de Estado que declaró nula la elección del presidente del Congreso, Roy Barreras, como senador.



Barreras jugó un papel fundamental para que el semestre pasado la coalición de gobierno actuara como una aplanadora. Su figura es clave para sacar adelante las reformas de la salud, laboral y pensional, que parecen no tener un trámite sencillo teniendo en cuenta que la alianza se está desmoronando. A la independencia, donde ahora están los conservadores, también podrían llegar la semana entrante ‘la U’ y los liberales.



La figura de Roy es importante a la hora de construir acuerdos que permitan la aprobación de las iniciativas oficiales. “Es la persona que reúne la experiencia, el tono y las formas para garantizar los consensos”, opinó el analista Jairo Libreros, quien aseguró que es una situación compleja para el Pacto.



Roy Barreras recibió homenaje en la sesión de la madrugada del viernes. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Roy había anunciando que tenía la intención de retirarse del Congreso cuando terminara su etapa como presidente. Lo que no se esperaba era una decisión de este calado a siete semanas del fin de la Legislatura.



Además, se está a la espera de una decisión médica que defina si en los días por venir debe someterse a una cirugía por el cáncer que padece. Esto también lo sacaría del Congreso.



Pese a la salida de Roy, “las reformas van”, opinó el analista Carlos Arias, pero reconoció que “se van a demorar más de lo que se pensaba”.



Sin embargo, al interponer recursos judiciales, el poderoso senador podría terminar su presidencia del Congreso y ya advirtió que su intención es que se aprueben las reformas sociales en esta legislatura.



Pero para esto el Gobierno primero debe recomponer la coalición que contaba con más de 200 congresistas de 292, sumando a los conservadores, liberales, ‘la U’, el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y otros congresistas como los de las curules de Paz, por ejemplo. Y si no lo logra, llegar a consensos según cada proyecto y, como última opción, ir voto a voto.



Roy Barreras metió presión en la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

La tarea no parece sencilla porque el mismo Petro acabó con la coalición vía Twitter. Efraín Cepeda, presidente conservador, aseguró que la llegada a la independencia se venía discutiendo pero reconoció que “con ese suceso (el trino del presidente) se aceleró la decisión”.



En ese mismo sentido opinó la directora de ‘la U’, Dilian Francisca Toro: “En realidad, el Presidente dijo que no hay coalición. Queremos ir a la independencia”.



En cuanto al Partido Liberal, si bien no hay voces autorizadas para hablar de su posible salida, varios congresistas coinciden en que la independencia es el mejor camino.



El presidente Gustavo Petro aseguró que la coalición política con los partidos Conservador, La U y Liberal se terminó. Foto: Prensa Partidos - AFP

Desde la discusión de la reforma de la salud, los tres partidos parecían más independientes que aliados del Gobierno. Y esa será la postura que tomarán los conservadores, informó su director. “Nunca nos hemos cerrado a los procesos de concertación”, aseguró.



Lo mismo podría esperarse de ‘la U’ si, finalmente, decide irse a la independencia. Toro ha sido la más conciliadora y, si definitivamente siguen siendo de gobierno, también seguirían en la misma línea: no diciendo sí a todo y buscando consensos.



Bajo este panorama, el Gobierno solo tiene seguros los votos del Pacto, la Alianza Verde –que generalmente acompaña, pese a un par de ‘disidentes’– y de Comunes. Estos suman 54 representantes y 38 senadores, lo que es insuficiente para que se aprueben las reformas. Por eso Petro, así no tenga coalición, necesita los votos de los partidos tradicionales para aprobar las reformas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA