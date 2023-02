Las explosivas declaraciones del senador Roy Barreras a EL TIEMPO y el anuncio de la creación de su propio partido, que obtuvo la personería jurídica hace un par de meses y será presentado este martes, tiene dos lecturas: El apocalíptico, que plantea una fractura total e irreversible en el Pacto Histórico; y el optimista que ve que los distintos movimientos al interior de la coalición se están acomodando para jugar su propio rol al interior de esta alianza que le permitió llegar a Gustavo Petro al poder.



Siguiendo esta última tesis, el ruido político con el que despertó este lunes el país irá volviendo a su cauce y el Gobierno seguirá su curso normal. Esto se explica porque si bien Gustavo Petro ganó las elecciones también es cierto que no lo hizo en solitario sino con el apoyo de varias fuerzas socialdemócratas y de espíritu liberal que incluso ahora lo acompañan en el gabinete.



Ellos son los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; de Hacienda, José Antonio Ocampo; de Agricultura, Cecilia López; el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Incluso, un dirigente como Alfonso Prada, quien siempre militó en el galanismo y es muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos, y ahora está al frente de la cartera del Interior, es militante de las ideas liberales.



Algunos miembros del Pacto con la ministra de Minas, Irene Vélez, en el Congreso. Foto: @agmethescaf

En el gobierno también están en otra línea ministros con una militancia más probada funcionarios como la jefe de la cartera de Minas, Irene Vélez; de Salud, Carolina Corcho; y de trabajo, Gloria Inés Ramírez; y Cultura, Patricia Ariza, ambas convencidas de las bondades del Partido Comunista.



En esa línea se explica que Roy Barreras haya hecho sus declaraciones a EL TIEMPO en las que se fue de frente contra Corcho al decir que es una ministra "ideologizada" y que no escucha.



Así Barreras sumo un ingrediente adicional en lo que en algunos escenarios se vería como un distanciamiento con Petro. Primero, mostró su desacuerdo con que el presidente se subiera al balcón de la plaza de Armas a defender sus reformas; luego se quejó en público de la ausencia de método del comisionado de paz Danilo Rueda para buscar la 'paz total' y ahora generó un tsunami sus palabras a EL TIEMPO.



Lo que faltaba era el anuncio de la creación de su propio partido. Roy, sin embargo, ha enviado un parte de tranquilidad. "El Pre Petro y su compromiso de cambio social cuentan con todo mi respaldo", dijo en la mañana de este lunes tras comentarios sobre su distanciamiento con el jefe de Estado, con quien sostiene una reunión semanal desde que se inició este gobierno.

Gustavo Bolívar y Roy Barreras Foto: Archivo EL TIEMPO

“Proteger al presidente y cumplir el mandato popular significa sacar adelante la reforma con cuidado”, reiteró en la mañana de este lunes. Esto en vísperas del lanzamiento de su propio partido: Fuerza de la Paz.



La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras rectificar que el partido fundado por Barreras y su exesposa Gloria Arizabaleta cuenta con todos los requisitos para darles la personería jurídica- no significa necesariamente el lanzamiento de una precandidatura presidencial sino del acomodo y perfilamiento de una fuerza que seguro dará que hablar en el Pacto Histórico pero que como están las cosas no será la única.



¿Por qué? Porque en Colombia, por ahora, los partidos políticos tradiciones hechos en grandes bloques y donde las fisuras eran una rareza, ya no están. Ahora, el poder lo tienen las coaliciones y es natural que en ellas haya disensos y puntos de vista disimiles. Un hecho al que los ciudadanos poco a poco se irán acostumbrando aunque, claro, en las primeras de cambio se puede leer como una confrontación.



Las peleas personales que puede haber acá no ponen en cuestión los votos del Pacto hacia las reformas, distinto es el tema de la coalición FACEBOOK

Es necesario tener en cuenta que el Pacto Histórico es una coalición de partidos y movimientos políticos y no una sola colectividad, por ahora. Es decir, el partido de Roy será uno más, así como ya lo es la Colombia Humana, la UP, el Polo, el Mais y movimientos como Soy porque somos, de la vicepresidenta Francia Márquez.



Precisamente esta diversidad de partidos es la que genera que haya tantas fisuras en el movimiento, las cuales se vienen evidenciando con más intensidad durante las últimas semanas.



La izquierda, históricamente ha estado dividida entre sus diferentes corrientes. Y a este ingrediente se suma que el Pacto no es una coalición de izquierda. El mismo Barreras reconoce que si bien Petro es un presidente de izquierda, esta corriente política no fue la que ganó el poder. Por lo menos no llegó a la presidencia sola.



"El presidente Petro es un dirigente de izquierda coherente con su pensamiento y el discurso en el balcón creo que fue el discurso de ese dirigente de izquierda, pero, por supuesto, creo que en ese discurso no se expresó el otro elemento de la coalición, que son las ideas liberales. Y yo creo que las tensiones siempre pueden aliviarse y que, si alguna utilidad tenemos, es encontrar modelos de consenso (...). La presencia, por ejemplo, de ministros liberales en el sentido ideológico como el ministro Ocampo, el ministro Gaviria, el ministro Prada, la ministra Cecilia López, no es coyuntural, representan y reflejan esa coalición de centro izquierda, comentó en la entrevista con este diario.

El llamado que hace Roy Barreras al Pacto Histórico tras las protestas El presidente del Congreso dice que ahora son gobierno, por lo que es la hora de gobernar, hacer propuestas y no protestar. Foto:

Y agregó que celebra que "el gabinete refleje sectores de izquierda, digamos muy muy radicales, como, por ejemplo, la ministra de Ambiente, o la ministra Corcho, en Salud, sectores de izquierda muy sólidos en su ideología como la ministra de Trabajo, pero que también haya ministros de origen liberal, un gabinete equilibrado refleja gobierno equilibrado".



Pero, de todas formas, es evidente el fuego amigo en el Pacto. Se sabe, por ejemplo, que el exsenador Gustavo Bolívar y Barreras tienen profundas diferencias que se hicieron públicas cuando se conoció que sería este último el presidente el Congreso y no el escritor.



"Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de hectáreas a campesinos ni a quienes saquean el Estado", comentó Bolívar en su momento.



Se sabe, por ejemplo, que el exsenador y la senadora María José Pizarro no se dirigen la palabra y es evidente, además, la guerra que tienen Bolívar y el representante a la Cámara Agmeth Escaf, cercano a la primera dama, Verónica Alcocer.



De hecho, el representante costeño ha sido tildado como el 'manguito' del Pacto, pues algunos sectores lo acusan de violar los acuerdos para quedarse con la presidencia de la Comisión VII de la Cámara, donde se iniciará el debate de la reforma de la Salud.



Escaf, por su parte, dice que "Gustavo Bolívar está acompañado de todos estos personajes, de estas bodegas, incluso se lo ve a él en diferentes bares de Bogotá, sobre todo por allá en Teusaquillo, con todos estos personajes que son los que siempre salen a matonear, a estar aplastando la dignidad de las personas. Él se sienta a hablar, a reunirse con todos los matoneadores de las redes sociales, que son sus amigos, quienes se accionan en el momento en que él les dice, y eso ya es vergonzoso. Uno no puede estar utilizando el poder y los medios así". Y comenta que Bolívar lo ataca porque su candidato en el Atlántico perdió.



Una expresión común en el partido es el "fuego amigo". "Hay fuego amigo", dijo el senador César Pachón desde noviembre cuando fue suspendido por presunta doble militancia. En su momento aseguró que había gente en el Pacto que busca quedarse con las curules.



Analistas coinciden en que a pesar de las divisiones, la coalición no se fragmentaría con los proyectos y suponer eso es ingenuo y tener desconocimiento político.



Carlos Arias, analista político y profesor del Externado, argumenta que esas peleas se pueden solucionar. "Son fácilmente subsanables porque hay una sola voz, las diferentes facciones se subsanan desde la línea que tira Petro. A ellos los alinea Petro".



Y asegura que es un tema de egos personales y que el verdadero problema es con los demás partidos de la coalición de gobierno.

En ese sentido, opinó su colega Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario. "Las peleas personales que puede haber acá no ponen en cuestión los votos del Pacto hacia las reformas, distinto es el tema de la coalición". Así mismo lo sustenta el propio Barreras, quien pese a los cuestionamientos que ha hecho también dice que van a sacar adelante los proyectos "con el motor del Pacto" y los partidos aliados, pues para él, estas "reformas sociales son mandato popular".



Sobre estas disputas, en una reciente entrevista con este diario, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal aseguró que "todos los partidos tienen ese tipo de discusiones. Por qué, porque estamos en democracia y en democracia hay diversas posiciones. Al final, actuamos como bloque, pero eso no quiere decir que las discusiones no se vean". Y aclaró que la prioridad es sacar adelante las reformas, por lo que no necesariamente todos tienen que ser los mejores amigos.



En el mismo sentido son las declaraciones de Barreras, quien dice que su prioridad son las reformas, incluso, dice que pese a su tratamiento contra el cáncer que padece actualmente, "la muerte es un problema para los que se quedan y mi enfermedad es un problema de los médicos. Que se ocupen ellos. Yo me ocupo de las reformas sociales, que son un mandato popular que tenemos que aprobar".





