La postulación de Roy Barreras para que presida el Senado en la primera legislatura del gobierno de Gustavo Petro parte de un simbolismo enorme: “Él ha sido un estratega experto en construir la paz”, como dijo ayer el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.



Esta decisión va en sintonía con sus palabras en la noche de la celebración de su victoria: “No tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz”.



Gustavo Petro en reunión con la bancada del Pacto Histórico. Foto: Prensa Gustavo Petro.

En efecto, se trata de una declaración de principios de lo que será una de las prioridades del nuevo mandatario.



La decisión se conoció luego de que la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, que tomará posesión el 20 de julio, se reunió por primera vez con Petro tras su elección, en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá.



Barreras fue postulado oficialmente por su agrupación para llegar a la presidencia del Senado. Otros nombres que se barajaban dentro de la colectividad para esta dignidad eran Alexánder López, presidente del Polo Democrático; el senador Gustavo Bolívar, y la exministra de Trabajo Clara López.

Al término de la reunión, la senadora electa María José Pizarro manifestó que la postulación fue “concertada, democrática y dialogada” por la “ idoneidad, capacidad y experiencia” de Roy Barreras. Esto que generó descontento en los otros aspirantes al cargo.



En respuesta a su copartidaria, Bolívar aseguró que respeta y acata la decisión, pero considera que Barreras no representa los ideales del Pacto. A su vez, el senador López desmintió a Pizarro, le pidió que se “aferre a la verdad” y dijo que “esperaba más” de ella.



Precedentes de Barreras

Roy Barreras habla de la reunión de la bancada del Pacto Histórico con Gustavo Petro. Foto: Prensa Pacto Histórico.

Roy, quien ya presidió el Senado entre 2012 y 2013, fue uno de los principales promotores de la paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc. Durante su gestión en el cargo impulsó la aprobación de la Ley de Víctimas, presentó el Marco para la Paz y recogió aproximadamente 3.000 propuestas que fueron presentadas en los diálogos de La Habana, entre otras acciones.



Con estos antecedentes, Barreras dijo que las tres prioridades de la nueva bancada de gobierno en el Congreso son paz, justicia social y ambiental.



Asimismo, envió un mensaje a los grupos armados ilegales en Colombia: “Vamos a trabajar para que dejen las armas, para que dejemos de matarnos, que pare la matanza”, agregó.

Además, aseguró que ya está trabajando en la meta de obtener las mayorías parlamentarias que le permitan al Pacto Histórico definir los presidentes del Senado, la Cámara de Representantes y las respectivas comisiones en el Congreso.



Normalmente, se acostumbra a que la presidencia de la Cámara alta sea otorgada a alguien del partido de gobierno durante la incursión del Congreso electo.



Con la postulación de Barreras, que en el pasado hizo parte del Partido Liberal, Cambio Radical y ‘la U’, Petro envía también un mensaje de tranquilidad, porque en este escenario es visto como un hombre de consensos.

En efecto, el designado no hace parte de los purasangre del petrismo y no es considerado como alguien con profundas convicciones ideológicas de izquierda.



“Esto envía un mensaje a la clase política en Colombia y afuera de que no hay radicalidad. Es decir, que esto es un progresismo de centro”, explica Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.



Además, el docente cree que “más allá de que lo critiquen porque es politiquero, la mermelada o lo que sea”, es su trayectoria por la paz, la cual Petro le estaría reconociendo con esta determinación.

El catedrático concluye que el mensaje del electo jefe de Estado es que “en el Congreso hay que tener un bloque en coalición”.



Las aspiraciones de esta bancada coinciden con las intenciones que tiene Petro para su primer año de gobierno. Según Barreras, la idea es que, en la primera legislatura, se realicen las “reformas profundas” que plantea el Pacto Histórico.



Finalmente, el senador añadió: “Las prioridades de la presidencia en el Congreso son las prioridades del presidente”.

Barreras es uno de los protagonistas de los videos de la campaña que se filtraron y en el que varios integrantes del Pacto Histórico planean estrategrias contra sus rivales.



