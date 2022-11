Roy Barrera, presidente del Congreso, uno de los líderes del Pacto Histórico y de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, propuso crear un parlamento regional similar al que funciona en Europa. Su iniciativa fue hecha en el marco del llamado Parlamento Amazónico en el Congreso de la República, realizado este 8 de octubre. Hace unos días, el legislador había lanzado la idea de hacer un parlamento para Latinoamérica.

A este encuentro asistieron legisladores de los siete países de América Latina que hacen parte. Desde este escenario, Barreras, resaltó la importancia de unificar los aspectos legislativos de la región. Por lo que insistió, de nuevo, crear un Parlamento Latinoamericano que tenga funciones vinculantes al interior de cada país.



En la cita estuvieron representantes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Colombia. Si bien Barreras reconoció la importancia de los diferentes parlamentos que se han creado en América Latina como; Parlasur, Parlatino, Parlacen y el Parlamento Andino, dijo que estos esfuerzos son nobles, pero débiles en términos legislativos.



“Nuestros parlamentos integracionistas como este, digamos la verdad, son nobles, pero son débiles. No tienen fuerza política vinculante, ni siquiera el Parlandino lo tiene”, dijo.



“Nuestra causa es más noble, es la vida. Es el interés de salvar la Amazonía, que es el aire del planeta, lo que debe impulsarnos a hacer una integración latinoamericana real”, precisó Roy Barreras.



De igual forma, en palabras del congresista colombiano, entendiendo que los parlamentos existentes en el cono sur de América Latina cumplen labores focalizadas que no involucran, necesariamente, actividades legislativas, se debe poner en consideración del Parlamento Amazónico la creación de esta unidad parlamentaria con el ánimo de superar la fuerza que no tienen en materia legislativa al interior de cada país.



“Nosotros necesitamos que todos los congresos de América Latina, el Parlamento Amazónico, Parlasur, Parlatino, Parlacen y el Parlamento Andino tomemos la decisión de hacer un gran parlamento latinoamericano vinculante y de origen popular como el Parlamento Europeo”, añadió.



Barreras ya había formulado en otro escenario parlamentario de Latinoamérica. En su momento, lo propuso ante el Parlamento Andino, en el curso de la sesión que se desarrolló el pasado 26 de octubre en la ciudad de Bucaramanga.



“Vamos a proponerles a los presidentes de todos los congresos de América Latina el próximo 26 de octubre en el encuentro del Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano, que cada Congreso de América Latina apruebe la creación de un Parlamento Latinoamericano vinculante, como el Parlamento Europeo”, anunció el senador en días anteriores a la realización de la sesión parlamentaria.



Para que la propuesta del senador Roy Barreras tenga una real validez, debe cursar como proyecto de ley en los diferentes congresos que funcionan en los países miembro. Aunque debe considerarse cuáles son los países a los que se quiere vincular, toda vez que los parlamentos anteriormente mencionados no están compuestos por las naciones.



El Parlamento Andino tiene cuatro países miembros; Bolivia, Colombia Ecuador y Perú, mientras que en el Parlamento Amazónico hay siete países que lo integran; que son Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Colombia.





