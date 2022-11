Desde hace unas semanas el presidente del Congreso, Roy Barreras, viene hablando de la posibilidad de renunciar en julio del 2023, cuando termine su año como presidente del Legislativo.



Pero, ¿qué hará cuando se vaya? En entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, reveló cuáles podrían ser sus planes.

Ante la pregunta de si aspiraría a ser ministro, comentó que no quiere porque aspira a "una cosa más grande". Pero aclaró que no se trata de la Presidencia de la República.



"Quiero irme a Portugal a escribir, oyendo al poeta Camões, a Saramago, caminando por esas calles, y aspiro a ganar un Nobel de Literatura. Eso me parece más importante que ser presidente de cualquier país", comentó Barreras.



"Son planes para dentro de un año, cuando cumpla con mi presidencia del Congreso y me confirmen cómo avanza el tratamiento de mi cáncer. Tengo mucha fe en Dios. Los números son buenos: 80 por ciento de posibilidades, y 20 por ciento de encontrarme con el Creador, sin ningún miedo", agregó en la entrevista publicada el 15 de noviembre.

Gustavo Petro junto al presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

Incluso, ha trascendido que podría llegar a una embajada y sería la de ese país, pero esto es solo una posibilidad y no hay nada definido.



Barreras ha sido clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro durante estos últimos meses, pues bajo su liderazgo ha logrado que iniciativas claves para el Ejecutivo salgan adelante en el Senado.



Incluso, actualmente es ponente de uno de los proyectos más importantes de Petro: la reforma política, que ya fue aprobada en sus dos primeros debates en el Senado y ahora está en la Cámara de Representantes.



Pero Barreras no sería el único hombre clave del Pacto que planea dejar el Congreso. Hace unas semanas el senador Gustavo Bolívar, escudero del presidente Petro desde hace cuatro año, también informó que podría renunciar en julio del 2023.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA