Aunque desde este lunes comenzaron las sesiones extraordinarias del Congreso, en las cuales se van a discutir 13 iniciativas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo, todavía no serán citadas las plenarias de Senado y Cámara.



Así lo dejó claro Roy Barreras, presidente del Congreso, durante una intervención que realizó este martes, cuando los congresistas regresaron a sus actividades legislativas.



Según el senador, quien ha sido uno de los hombres claves para sacar adelante los proyectos del gobierno de Gustavo Petro, hasta que los proyectos citados para las extras no superen sus primeros debates en las comisiones, no podrá citar a la plenaria para que los discuta.



"Precisiones sobre el funcionamiento del Congreso: las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara y las comisiones segundas y quintas empiezan a trabajar desde mañana. La que no puede sesionar hasta que lleguen los proyectos aprobados en las comisiones es la plenaria", explicó el senador por el Pacto Histórico.



Precisiones sobre el funcionamiento del Congreso:Las Comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Camara y las Comisiones segundas y quintas empiezan a trabajar desde mañana. La que no puede sesionar hasta q lleguen los proyectos aprobados en las Comisiones es la Plenaria — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 7, 2023

Barreras sabe que este será un semestre bastante agitado, pues se debatirán las grandes reformas de Petro, como las de los sistemas de la salud, pensional y laboral, además comienza la campaña para las elecciones regionales de octubre.



Por eso invitó a los congresistas que no hacen parte de las comisiones en las cuales comienzan las discusiones para que adelantan temas de campañas en las próximas semanas y así cuando se cite a la plenaria y comiencen las sesiones ordinarias puedan estar de lleno en el trabajo legislativo.



“El cambio son las reformas, no son los likes, no es el ruido, ni siquiera son las manifestaciones en las calles, el cambio son las reformas. Debemos escuchar el clamor en la calle, pero debemos hacerlo viable en las reformas”, les dijo Barreras a sus colegas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA