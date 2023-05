Este lunes, el presidente Gustavo Petro habló en un trino de un “golpe blando” en contra de su administración y relacionó a este hecho que “le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso”. La comunicación fue vaga y se prestó para distintas interpretaciones.



Luego, el primer mandatario dio más detalles y precisó que su cuestionamiento era directamente en contra de la mesa directiva del Senado. Esto debido a que hasta el momento no se ha convocado a la plenaria de dicha corporación para elegir al reemplazo de Roy Barreas, que, si nada extraño ocurre, será el senador del Polo Democrático Alexander López.



(Le recomendamos leer: La crítica de Roy Barreras a Petro: 'A veces se rodea de gente que lo adora')

Mientras que se hace la elección, la presidencia está en manos de Miguel Ángel Pinto, senador liberal que fue elegido como primer vicepresidente de la corporación. Mucho se ha hablado de una supuesta dilación por parte de este para demorar la elección de López. Sin embargo, la realidad es otra.

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der. Miguel Ángel Pinto, Roy Barreras y Honorio Henríquez. Foto: Diego Caucayo

Desde la secretaría del Senado se comentó que no hay ningún motivo político para que se haya demorado la convocatoria para elegir al nuevo presidente del Congreso. La razón es por meros temas jurídicos.



(También puede leer: Roy califica de error idea de hacer de las elecciones un ‘plebiscito anti-Petro’)



Solo hasta este viernes quedó ejecutoriado el fallo del Consejo de Estado que declara nula la elección de Roy Barreras como senador por doble militancia. Antes de esto, el ahora excongresista seguía ostentando su curul.

Aunque Barreras dio su última rueda de prensa el 16 de mayo y salió del Senado por esos días, oficialmente el fallo que lo sacó del Congreso no estaba en firme, por lo que no se podía proceder a reemplazarlo tanto en su curul como en la dignidad que ostentaba.



Parte de la demora para que el fallo quedara en firme vino del propio líder de la Fuerza de la Paz, que pidió que se aclarara el fallo que anulaba su elección. Solo hasta que el Consejo de Estado explicó a profundidad su determinación, quedó ejecutoriada la decisión.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Fue el viernes 26 de mayo que se sortearon todos los pasos para que la determinación del Consejo de Estado fuese oficial y aún así faltaba que se notificara al Congreso para que surtiera efecto. Este último procedimiento solo se vino a hacer este lunes, 29 de mayo. Mismo día en el que el presidente emitió su trino.



Aunque el Pacto Histórico se reunió por su cuenta para designar a López desde hace tres semanas, cuando se conoció el fallo en contra de Barreras, esto no significaba que el Congreso aún podía confirmar su elección de forma oficial.



(Le recomendamos leer: Roy Barreras sería embajador de Colombia en Londres)

Frente a la polémica, también se manifestó el senador Miguel Ángel Pinto, vicepresidente del Senado, que expuso lo mismo que dijo la Secretaría: “hasta el viernes 26, a las 5pm, quedó ejecutoriado el fallo del Consejo de Estado y este martes fue la primera plenaria para hacer la convocatoria”.



Precisamente en la sesión en pleno de este martes se hizo la convocatoria para que el Senado elija al que será su presidente hasta el 19 de julio, cuando comience el segundo año legislativo y sea el turno de la Alianza Verde de poner la máxima cabeza del Congreso.

Guiándose bajo el principio de publicidad, la elección no puede ser de inmediato, sino que se tiene que esperar tres días desde el anuncio. Esto implica que después del viernes puede convocarse a la plenaria para este ejercicio.



Como el sábado y domingo es un día donde normalmente no se sesiona, la elección quedará para la próxima semana. Normalmente los lunes no hay plenarias o comisiones, pues apenas los congresistas están regresando de sus regiones. Es por eso que se espera que sea el próximo martes, 6 de junio, que se elija al nuevo presidente del Congreso, como lo anunció Miguel Ángel Pinto en una entrevista radial.



(También puede leer: Reducción de receso legislativo, a un debate de ser realidad)

Será en esa jornada que Alexander López quede en firme como presidente, si los partidos respetan los acuerdos alcanzados en julio de 2022. Cuando asuma la dignidad, el senador de Polo estará al frente del Congreso por las dos semanas que quedan de sesiones ordinarias y las extras a las que convoque el Gobierno antes del 20 de julio.



A pesar de los rumores y los comentarios del primer mandatario, la demora en la designación del presidente del Senado no tuvo un origen político, sino que era imposible hacerlo mientras no estuviese en firme y notificada la determinación del Consejo de Estado.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

​POLÍTICA

Más noticias de su interés

Las jugadas del Pacto Histórico en el Senado tras salida de Roy Barreras / En secreto

¿Qué viene para el Congreso después de la anulación de la elección del contralor?

'Roy vició la elección': Jennifer Pedraza tras anulación de elección del contralor