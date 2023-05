El senador Roy Barreras, presidente del Senado, envió al Consejo de Estado un pedido de aclaración frente al fallo que anuló su elección por doble militancia. Con este recurso, se retrasa en unos días la salida del congresista de su curul y de la dignidad que ocupa en el Legislativo. Esta es la única opción que tiene el senador ante el fallo, pues es una determinación en única instancia, lo que significa que no puede ser apelada.

La primera aclaración que pidió la defensa de Barreras fue frente a los efectos de la doble militancia a una persona que es expulsada de un partido y cuya situación esta siendo equiparada con la de aquellos que renuncian a una colectividad.



“Que se aclare: ¿Por qué cuando precede el acto de expulsión de un parlamentario de su partido (dejando de pertenecer a él), se le atribuye a esa circunstancia los mismos efectos de quien voluntariamente no renuncia a su partido y aspira igualmente de manera voluntaria para el periodo siguiente por un partido distinto en las próximas elecciones?”, fue la solicitud de Barreras.



En ese sentido, pidieron que se aclare si, siendo dos situaciones diferentes, por qué se les aplica una misma consecuencia jurídica y también pidieron que se informe si se “usó analogía para resolver el caso”.



En una segunda tanda de preguntas, se cuestionó al tribunal administrativo sobre cómo se podría aplicar la figura de doble militancia como una forma de garantizar la permanencia en la colectividad si este fue expulsado de ‘la U’. “¿Cuál fue el compromiso de permanencia al Partido de la U violado por parte del hoy presidente del Congreso Roy Leonardo Barreras si fue el mismo partido el que lo expulsó?”, dice el recurso radicado.



Otro de los puntos que se pidió aclarar es cómo iba a cumplir el deber de mantenerse en una colectividad para la siguiente elección cuando fue “expulsado de su anterior partido político”. En este mismo camino cuestionaron que se aplique un fallo relacionado a una renuncia voluntaria a un partido, cuando el caso de Barreras fue por una expulsión.



“¿Cómo se aplica la interpretación, si el señor Presidente del Congreso Roy Leonardo Barreras Montealegre ya no pertenecía al partido de la U por haber sido expulsado?”, fue la pregunta hecha por la defensa del senador en cuanto a la posible aplicación de un fallo sobre doble militancia emitido por la Corte Constitucional.



En este mismo camino cuestionaron que se aplique un fallo de marzo de 2013, relacionado con la suspensión de un congresista por apoyar a un candidato presidencial distinto al de su partido. “¿Cuál es la identidad fáctica y jurídica entre el caso resuelto en aquella sentencia y el presente asunto, que permita invocar el fallo de 2023 como fundamento jurídico para este caso, y servir de motivación a la misma, teniendo en cuenta que la modalidad de doble militancia que se juzgó en aquel evento era por apoyo a candidato distinto, y no por no renuncia a su curul?”.



La aclaración incluyó la pregunta de por qué en el fallo en contra de Barreras se incluyó la violación del régimen de bancadas por la que fue expulsado como un argumento de la posible doble militancia por la que se le anuló la elección.



En este mismo camino se cuestionó que se haya usado un fallo de 2015 de doble militancia de un congresista que fue expulsado por un partido y terminó su periodo en otro. “¿Cuál es la identidad fáctica y jurídica entre el caso abordado en el concepto que sirvió de motivación a la sentencia y el presente asunto mediante el cual se decretó la nulidad de la elección del señor presidente del Congreso de la República Roy Leonardo Barreras Montealegre, quien no pretendió terminar el periodo 2018 – 2022 en otra bancada distinta, sino que lo terminó sin estar vinculado a ningún partido político?”.



En total fueron 14 las solicitudes de aclaración hechas por los representantes legales del senador Roy Barreras. También hubo pedido de adición en la sentencia. Uno de estos puntos exigió que el Consejo de Estado se pronuncie sobre uno de los alegatos de conclusión hechos por la defensa de Barreras.