El presidente del Congreso, Roy Barreras, destacó que tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General, Francisco Barbosa, se acordó la creación de mesas técnicas que permitan avanzar en la discusión de la ley sujeción a la justicia, también conocido como ley de sometimiento, que ha sido cuestionada por el jefe del ente acusador.



Sin embargo, el senador lanzó una advertencia, pues le preocupa que en esta nueva instancia se dilate la discusión.



"Es una buena señal de diálogo interinstitucional el anuncio de “mesas técnicas” entre Gobierno y Fiscalía sobre ley de sometimiento. Sin embargo, preocupa que el establecimiento de esta nueva instancia dilate, aún más, la discusión y aprobación de las leyes necesarias para resolver problemas urgentes hasta que el cronograma ya no permita aprobarlas", aseguró en la mañana de este martes en su cuenta de Twitter.



Para Barreras, las verdaderas mesas técnicas son las Comisiones Constitucionales y Congreso. "Dilatar o evadir el debate en el escenario natural de construcción de las leyes puede generar demoras que den al traste por cronograma, como hemos advertido hace meses con las reformas, y todo el ruido extra-congreso sería una triste pérdida de tiempo".

Alfonso Prada y Roy Barreras Foto: @RoyBarreras

Según el presidente del Congreso, desde el Capitolio han insistido desde el 20 de julio, cuando comenzó el periodo legislativo, en la necesidad de que los ministros radiquen a tiempos sus proyectos.



"Sin embargo, reformas como la de salud se han visto empantanadas en múltiples reuniones que aún no logran consensos y cuyo resultado es que en abril no se ha dado ni siquiera el primer debate", complementó Barreras. Esto último, haciendo referencia a que en el cronograma del Gobierno se esperaba que el primer debate de esta reforma se llevara a cabo en marzo, pero esto no ha sido posible porque durante los últimos dos meses se han llevado a cabo reuniones entre el Ejecutivo y los jefes de los partidos Liberal, Conservador y 'la U' para buscar consensos, pero esto no ha sido posible.



Roy Barreras, presidente del Congreso, con ministros de Petro y otros congresistas. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Sobre la reforma del Sistema Nacional Ambiental, iniciativa del Ministerio de Ambiente, afirmó que es una buena iniciativa pero todavía no se radica: "Al parecer solo se radicará en la tercera semana de Abril, a escasas 7 semanas del fin de la legislatura".



En cuanto al proyecto de seguridad vial, Barreras comentó que "al parecer no le importa a nadie", a pesar de que hay 9.000 muertos al año por siniestros viales,



El senador cuestionó, además, que las reformas laboral y pensional fueron anunciadas desde el año pasado pero solo se llevaron al Congreso hace unas semanas y no han tenido ni siquiera su primer debate. De hecho, no hay ponencia elaborada.

“Arremanguémonos” a trabajar que aún hay tiempo pero no más dilaciones. Que empiecen los debates en el seno del Congreso que es donde se hacen las leyes! — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 11, 2023

"El Congreso insiste y urge a ministros del despacho a poner pie en el acelerador de las reformas que hacen parte del propósito de cambio del Presidente", aseveró el presidente del Legislativo.



Y agregó que "para lograr el cambio, que son las reformas y no los “likes” ni los titulares mediáticos, cada institución debe hacer su parte: el Gobierno radicar a tiempo e impulsar sus reformas, los órganos de control y otros opinadores expertos hacer sus observaciones en el Congreso y el Congreso debatir y aprobar las reformas adecuadas".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA