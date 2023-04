El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, hizo parte del foro sobre la ley de sometimiento de EL TIEMPO. En el marco del evento, fue uno de los primeros en intervenir y expresó algunas de sus observaciones frente a la agenda del gobierno de Gustavo Petro.



Debemos garantizar que la paz avance sin sacrificar la seguridad, que las reformas sociales salgan adelante sin sacrificar la economía y que el medio ambiente sea privilegiado sin echar a perder el potencial minero energético, del que dependen buena parte de las divisas del país.



Tras esa breve introducción, el senador del Pacto Histórico pasó a hacer sus observaciones frente a la reforma de sometimiento a la justicia.



Primero, Barreras recordó que dicha iniciativa “es una ley clave para la paz total” e hizo énfasis en su necesidad puesto que la “maldición del narcotráfico, que está detrás de todas las formas de violencia, se expresa de forma más cruda en las organizaciones criminales”.



Luego, recordó, e hizo hincapié, en que “no habrá justicia transicional para los narcos”. En este sentido señaló que esta herramienta permite acuerdos de paz con las insurgencias y este no sería el caso para las bandas criminales: “No habrá acuerdo de paz con narcotraficantes, hay justicia penal ordinaria”.



En este camino resaltó que aún así hay por esta ruta ordinaria posibles beneficios: “las leyes de sometimiento deben tener beneficios porque se facilita parar la muerte si las bandas criminales se desarticulan de manera colectiva. Es mucho más dispendioso la captura individual”.



Roy Barreras pasó a desmarcarse ligeramente del proyecto del Ejecutivo al decir que desde el comienzo han tenido ligeras diferencias con el Comisionado de Paz frente a la redacción del proyecto. Esto debido a que muchos de los artículos evocaban la justicia transicional.

Aunque reconoció los ajustes al articulado, el presidente del Congreso hizo la observación de que “todavía tiene muchos elementos de justicia transicional”. Y esto, a consideración de Barreras puede ser problemático dado que “puede significar que los narcotraficantes son objeto de acuerdos de paz y eso es un imposible porque no son actores políticos”.

En este apartado pasó a enunciar los tres puntos en los que cree que todavía habría mucho de justicia transicional en la ponencia que debatirá la Comisión Primera de Senado, de la que hace parte. “El proyecto habla de garantías de no repetición y eso es de justicia transicional. En la justicia ordinaria se habla es de no reincidencia”.



La segunda observación va en el sentido de que la iniciativa habla de “reintegración y reincorporación”, cuando “en justicia penal hablan de resocialización, que es distinto. Significan cosas distintas”.



La tercera discrepancia de Barreras con el proyecto es que se hable de verificación del cumplimiento de la sanción. “Eso significa abrir la puerta a entidades no judiciales y no institucionales de la legislación colombiana que verifiquen e cumplimiento de las sanciones. Eso es lo que se hace en la justicia transicional”.

El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, procuradora y fiscal general, respectivamente, en foro de EL TIEMPO. Foto:12/04/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Este reiteró que dichos postulados son propios de negociaciones de paz y eso no se hace con los narcos, que “son ciudadanos que escogieron el camino de la sangre y el fuego para enriquecerse”. Para el senador, existen los mecanismos de vigilancia suficiente con la ejecución de temas.



La última observación fue que la ley de sometimiento incluye entes no jurisdiccionales para garantizar el cumplimiento del sometimiento. A consideración de Roy Barreras, debe ser la Fiscalía la que ejerza esta labor, tal como lo dictamina actualmente la ley. “A pesar de estas diferencias del lenguaje, creemos fervorosamente en la necesidad de esta ley”, concluyó la cabeza del Congreso, que invitó a los “narcos a aprovechar esta oportunidad para salvar sus vidas”.

