El presidente del Senado, Roy Barreras, expresó este miércoles algunas preocupaciones que tiene con respecto a la reforma a la salud que el gobierno del presidente Gustavo Petro espera llevar este semestre al Congreso de la República.



Si bien aún no se conoce el texto que será radicado en el Legislativo, ya algunos detalles se han publicado en medios de comunicación. Precisamente Barreas aseveró que según la información que se ha divulgado, el Ministerio de Salud pretende acabar con el sistema para crear uno nuevo, lo cual para él es un error.



"Yo llamo en este tema y en todos los temas a la cordura. La palabra clave la ha dado el presidente Gustavo Petro desde su posición: se llama transición, las transiciones. Si uno acaba un sistema y apenas va empezar a construir uno nuevo, por bueno que sea, quién va a atender a 50 millones de colombianos al otro día", comento el presidente del Senado, quien el semestre pasado fue uno de los hombres claves en el Congreso para sacar adelante los proyectos bandera del Gobierno.



"¿Los hospitales que están arruinados? ¿Los centros de salud que no existen?", se preguntó el senador.



NO SE EQUIVOQUEN. Desde que presente como autor la Ley Estatutaria en Salud hace 6 años dije que las EPS deben desaparecer como hoy existen, que hay que acabar con la integración vertical y el abuso a trabajadores de salud, que hay que acabar con las “eses”antros de corrupción 🧵 — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 25, 2023

Para Barreras, es necesario avanzar hacia un sistema más equitativo, para el cual son claves las reformas.



Pero aclaró que su llamado a la moderación y transición es para garantizar que las reformas del presidente salgan adelante y sean viables.



"Hace seis años como autor de la ley estatutaria en salud, está escrito, yo mismo dije, y digo, que las EPS deben desaparecer como hoy existen para darle paso a unas administradoras del régimen de beneficio, que hay que acabar con la integración vertical, con el abuso que muchas EPS hacen sobre los trabajadores de la salud y sobre los pacientes, sobre los medicamentos...", afirmó el senador y agregó que todos los cambios que traería la reforma, con los que está de acuerdo, no se hacen en 15 días e hizo un llamado para hacerlo de manera ordenada.



"No se puede, como entiendo hoy, ha dicho el ministerio, acabar con un sistema para reemplazarlo por otro que nos vamos a tardar en construcción", enfatizó e insistió en la concertación, transición y construir sobre lo construido, sobre el sistema que se viene elaborando hace 30 años.

¿Qué plantea la reforma a la salud?

Según un documento revelado este miércoles por Blu Radio, la reforma que está en construcción tiene seis principios: defensa de la seguridad social, descentralización político-administrativa, todos ponen, control de los recursos y la organización de los servicios públicos de salud por parte del Estado, manejo técnico y transparencia en el manejo de los recursos, un servicio de salud que garantice el derecho a la salud y ponga fin a la fragmentación social y a la gran inequidad del sistema actual.

La ministra de Salud Carolina Corcho.

"Tres décadas de privatización de la salud en Colombia han naturalizado y consolidado la segregación de los ciudadanos, en función de su capacidad económica, una nación ya reconocida por conformar una de las sociedades más desiguales e inequitativas del

mundo", se lee en el documento, el cual explica que el anterior enunciado quiere decir que si se quiere construir una sociedad más justa y equitativa para el futuro", dice el documento.



Una de las bases de la iniciativa, dijo a EL TIEMPO Pedro Santana, quien ha trabajado en esta, es "cambiar sustancialmente el modelo de la Ley 100 en la cual el Estado entregó el manejo de los recursos públicos de la salud al sector privado a través de unos intermediarios (las EPS) que son las que manejan los recursos públicos de la salud. El proyecto busca que sea el Fondo Público Único y la Adres que es su administradora, quienes manejen estos dineros. No se busca, a través de actos administrativos, acabar con las EPS, ellas podrán seguir funcionando, pero si se aprueba la reforma, no manejarán los recursos públicos destinados a la salud".



De otro lado, Barreras le pidió al Gobierno Nacional que agilice la radicación de las diferentes reformas que se discutirán este semestre, entre las cuales también se destacan la laboral y pensional.



El senador argumentó que este semestre es más corto, está la Semana Santa atravesada, y si se quiere sacar adelante dichos proyectos es necesario comenzar a trabajar desde febrero, cuando se tiene previsto que se inicien sesiones extras que, en principio, serán para discutir el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA