"La pelea contra la imbecilidad colectiva es dura, pero la vamos a ganar". Esa frase de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal provocó que el presidente del Congreso, Roy Barreras, le dijera que los colombianos no "somos tan imbéciles" la derrotaron.



La discusión se dio porque Cabal compartió en su cuenta de Twitter un fragmento de su intervención durante un foro del Centro Democrático en Yopal, Casanare, que se llevó a cabo este fin de semana.



La congresista aseguró que a "todos esos mamertos que les fascinan los tenis, no saben que los tenis vienen del petróleo... todos los mamerticos que les fascina un celular para grabarlo a uno, ¿de qué es hecho? De minerales", comentó.



Y agregó: "Es que la pelea contra la imbecilidad colectiva es dura, pero la vamos a ganar".



Fue esta declaración la que provocó una dura reacción de Barreras, quien hace parte del Pacto Histórico.



Ayy Mafe … los colombianos no somos tan “imbéciles” … te derrotamos… ganó el CAMBIO … el extremismo en cambio si es una forma de alienación https://t.co/sw6KpBy5tf — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 14, 2022

El presidente del Congreso señaló en su cuenta de Twitter que el cambio que propuso el presidente Gustavo Petro ganó y ella y el Centro Democrático fueron derrotados.



"Ay Mafe... los colombianos no somos tan “imbéciles”… te derrotamos… ganó el cambio… el extremismo, en cambio, si es una forma de alienación", trinó Barreras.



Hasta ahora ahí va la discusión, pues Cabal no ha replicado a Roy.



En el foro del Centro Democrático donde la uribista habló, también asistió el expresidente Álvaro Uribe, jefe de la colectividad.



Uribe en su intervención también se refirió al petróleo, así como a la gestión del presidente Gustavo Petro durante sus primeros tres meses de gobierno.



Dijo que su partido es de equilibrios y que consideran que el petróleo "hay que acabarlo", pero, aclaró, que esto debe ser paulatinamente como combustible, pero todavía no hay reemplazo para este cuando se utiliza como insumo para elementos de construcción, aclaró. "No dejen al país sin petróleo".