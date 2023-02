"La izquierda más radical me acusa de “traicionar” al Pacto y la derecha extrema de financiarlo". Así lo dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien en esa misma publicación en su cuenta de Twitter manifestó: "Los extremistas radicales no toleran las posiciones moderadas. (...) Si ambas extremas me atacan lo estamos haciendo bien".



(Puede leer: Alta tensión en el Pacto Histórico tras explosivas declaraciones de Roy Barreras)

Su mensaje en Twitter se dio como respuesta a una carta que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le envió a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en la cual se menciona a Barreras.



En el comunicado, la Flip manifiesta su preocupación por mensajes de la congresista en contra del medio Cali Canal 2. Según la fundación, durante las marchas de la oposición del pasado 15 de febrero, recibieron reportes de que Cabal utilizó expresiones como "ustedes son terribles" y "espantosos" mientras los periodistas le estaban preguntando sobre las manifestaciones.

"Además, les reclama por haber "ayudado a tapar" las placas de los vehículos en las manifestaciones del 2021 y de estar financiados por el política Roy Barreras", sostienen en el comunicado.



La Flip expresó su preocupación por lo ocurrido ya que, según explican, ese tipo de "estigmatizaciones, emitidas por funcionarios públicos, pueden ser interpretadas por sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad y el libre ejercicio periodístico del medio de comunicación Canal 2".

Facebook Twitter Linkedin

Las senadoras María Fernanda Cabal. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En la carta, finalmente, le recuerdan a la senadora que Canal 2 tiene una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado colombiano a atender con prontitud la situación de amenaza que los periodistas habían reportado en razón del cubrimiento de las protestas de ese año en la ciudad de Cali.



"En los últimos dos años, Canal 2 ha sido objeto de 14 amenazas y 4 hostigamientos que han impedido que los periodistas que pertenecen a dicho medio puedan ejercer su trabajo libremente", explica la Flip.



Por último, le hacen un llamado a Cabal para que "suma y promueva de manera constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa". Es el tercer caso que la fundación documenta sobre la congresista por mensajes contra los periodistas.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política

- Cancillería responde a moción que declaró a Petro persona 'no grata' en Perú

- 'Ataques son porque la ministra no cede': Gustavo Bolívar a Roy Barreras

- ¿Quién será el próximo presidente del Congreso? / En secreto