Después de que este miércoles casi se hunde la reforma política en la Comisión I del Senado y que este jueves la bancada del Pacto Histórico en la Cámara le pidió al presidente Gustavo Petro que retire el proyecto y que el mismo jefe de Estado dijera "que en la reforma política no queda ningún tema progresista", Roy Barreras solicitó al Gobierno que retire la iniciativa, de la cual es ponente y principal promotor.



"Le pido hoy al señor ministro (Alfonso Prada) y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene ningún sentido absolutamente ningún sentido. Esa es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria", dijo en la Comisión mientras rompía la ponencia de la reforma.



El miércoles las fuerzas de oposición, acompañadas por los mismos aliados del Gobierno, estuvieron punto de archivar el proyecto pero, a última hora, antes de iniciar la votación, Roy Barreras llegó al recinto e hizo un movimiento que evitó la derrota. Dijo que abriría el registro de la plenaria, lo que inmediatamente desarmó el quorum de esta cédula legislativa.



No obstante, era evidente que a la reforma le quedaban pocas horas de vida y fue el mismo Roy quien le dio la estocada final este jueves en la mañana en la Comisión I del Senado, cuando le pidió al ministro del Interior, Alfonso Prada, que la retirara.



Roy Barreras y Alfonso Prada en la plenaria del Senado este miércoles. Foto: Prensa Roy Barreras

No obstante, antes de esta petición, hizo una reflexión sobre la importancia de la reforma, especialmente de las listas cerradas, que él como ponente y principal promotor del proyecto que superó sus primeros cuatro de ocho debates y estaba listo para su segunda vuelta este semestre.



Dijo que este mecanismo permitió al Pacto Histórico tener 49 curules y explicó que sin listas cerradas, la mayoría de los congresistas de esta coalición no habrían podido llegar a defender las causas ambientalistas, de derechos humanos, animalistas, sino hubieran estado en dicha lista "con significado".



La Reforma Política que defiendo hace 7 años, desde el Acuerdo de Paz, tenía como punto de honor la lista cerrada paritaria que arranque de raiz el sistema político clientelar. Sin ella no tiene sentido. Pero calma, quedan 3 años.



¡SIN AFANES, HABRÁ REFORMA EL AÑO ENTRANTE! pic.twitter.com/cf8SR06a3d — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2023

"El clamor por las listas cerrada era el eje de la reforma. Escuché en los últimos días una estigmatización de la reforma y, luego, una intención de desvirtuar la lista cerrada. La combinación de las dos cosas hizo que en esta reforma ya no haya ninguna de las tres cosas que valían la pena en la reforma", expuso Barreras.



Agregó que este proyecto sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. No obstante, lanzó una advertencia y aseveró que no se rendirán con transformar la política.



Radicación de la reforma política. Foto: Ministerio de Interior

"El Gobierno no se retira el 20 de julio. Nos quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita y ya no solamente la de esos elementos fundamentales, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado, limitarla, que terminó siendo un adefesio, que encareció las campañas y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones", explicó.



Y lanzó otra propuesta: "Apostarle a lo que propuse aquí, no hoy, no en este Gobierno, hace 7 años en La Habana: un voto único partidista, donde quien encabece la lista al consejo, asamblea o Senado, sea candidato a la alcaldía, la gobernación, la presidencia, que este sea un avance hacia el régimen semiparlamentario".



Barreras concluyó su intervención diciendo que el debate "superficial" y "emocional" estigmatizó una idea que no pretendía más que renovar la democracia.



"Habrá reforma política, sin afanes", sentenció.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA