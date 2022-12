Las ambiciosas reformas del Pacto Histórico en el Congreso tuvieron un paso triunfal durante el primer semestre de los nuevos legisladores. Uno de los principales artífices de este hecho es el presidente del Senado, Roy Barreras, quien ha sido enfático en su apuesta por la ‘paz total’, que califica como “la joya de la corona” de todos los proyectos del Gobierno.



Además, en entrevista con este diario, el senador dio su opinión de cómo cierra el año su coalición, habló de sus expectativas para las elecciones regionales de 2023 y les pidió a los altos funcionarios “seguir las directrices” del presidente Gustavo Petro.



Roy Barreras en la posesión del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto. Foto: Prensa Roy Barreras.

Senador, ¿cómo va con el tratamiento de su enfermedad en medio de tan apretada agenda de trabajo?

El tratamiento va muy bien, confío plenamente en los médicos colombianos. Los que tenemos la bendición de la fe no tenemos por qué temerle ni a la muerte ni a las adversidades, que pueden resolverse. Además, la vida tiene que tener propósito para que pueda lucharse por ella y, por supuesto, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo colombiano, con el presidente Gustavo Petro, con el cambio y el compromiso de intentar la ‘paz total’ y cerrar la brecha social.

¿Cree que la ‘paz total’ es la joya de la corona de todas las propuestas del Gobierno?

Para cualquier sociedad, la paz es la joya de la corona. Colombia es un país maravilloso y hay que amarlo. Les digo a los colombianos que imaginemos, por un instante, este país sin guerrillas y sin narcotráfico. Sería el paraíso. Eso es posible. Se reanudaron los diálogos con el Eln y apuesto todo a que ese proceso, que ha sido tan difícil, esta vez tenga éxito y que el Eln se reincorpore a la sociedad para ser constructores del cambio, en lugar de pasar la historia como los actores violentos que terminaron hundiéndose en el pantano del narcotráfico.

En ese ámbito, ¿cómo ve el sometimiento a la justicia de los grupos criminales?



"Hay que recordarles a los narcos que, tarde o temprano, todos terminan muertos en un tejado, traicionados por sus propios cómplices, extraditados y sus familias perseguidas". FACEBOOK

El presidente Petro les ha tendido una mano generosa para decirles “sométanse a la justicia, dejen de matar y salven sus propias vidas”. Hay que recordarles a los narcos que, tarde o temprano, todos terminan muertos en un tejado, traicionados por sus propios cómplices, extraditados y sus familias perseguidas. Tienen una oportunidad de salvar sus propias vidas y salvar a Colombia.

Recientemente, David Racero y Katherine Miranda se negaron a aspirar a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto...



En las democracias, cualquier partido y coalición de gobierno tiene la obligación de refrendar el apoyo popular. En algunas democracias, hay elecciones de mitad de término, como acaba de ocurrir en los Estados Unidos, donde se renueva el Congreso a la mitad. En Colombia, ese oficio se responde con las elecciones regionales. El Pacto Histórico tiene la obligación de ofrecerle a la sociedad colombiana gobiernos progresistas en las gobernaciones y las alcaldías que sean coherentes con el proyecto del cambio y que no sean un freno. Para poder liderar ese proceso, el Pacto necesita candidatos, empezando por Bogotá, donde sacamos 800.000 votos.



María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Foto: @SenadoGovCo

El Pacto ganó elecciones para Congreso y Presidencia, pero tiene dificultades para encontrar un candidato en Bogotá. ¿Por qué?

Es cierto, esa es la razón por la que yo les insisto a los líderes formados y reconocidos que se animen a prestarle al proyecto político del cambio su capacidad para ganar la Alcaldía de Bogotá. Además, para hacer un frente amplio con el Partido Alianza Verde y tener una candidatura invencible. Creo que, para eso, lo primero que se necesita es candidato o candidata. Insistiré en que se animen y en que le apuesten a ese reto. María José Pizarro está de primera en mi lista.

En ese caso, ¿Pizarro tendría que dejar de ser negociadora con el Eln?



No necesariamente, pero esa es una decisión que le compete a ella. Sin embargo, digo que hay muy buenos negociadores capaces con el Eln y hay varios. Candidatas capaces de ganar la Alcaldía de Bogotá solo hay un par de nombres y son María José Pizarro y Clara López, que ya fue alcaldesa de Bogotá, pero la decisión es de ellas.

“Ha hecho carrera en estos meses que algunos funcionarios opinan de manera imprecisa y terminan siendo rectificados por el propio jefe de Estado o por otros ministros”. FACEBOOK

Por las declaraciones del presidente de Colpensiones, usted señaló que los altos funcionarios deberían hacer más y hablar menos…



Los altos funcionarios del Estado tienen que limitarse a seguir las directrices del jefe del Estado. El presidente Petro ha expuesto los ejes de las distintas transiciones que lleven a Colombia de un país inequitativo, injusto y violento a un país con justicia social, en paz, con autonomía y con soberanía alimentaria y energética. Esas directrices implican moderación, no improvisación. Y, sobre todo, no la deformación de las propuestas de la opinión pública porque terminan malinterpretadas. Ha hecho ya carrera en estos meses que algunos funcionarios opinan de manera imprecisa y terminan siendo rectificados por el propio jefe de Estado o por otros ministros.

¿Esas palabras de Jaime Dussán le pueden hacer daño a la propuesta de reforma pensional?



Los colombianos tienen que saber que esa reforma es indispensable. Más de cuatro millones de colombianos no tienen acceso a una pensión digna y los jóvenes de hoy no tienen ni siquiera esperanza de pensionarse. Hay un régimen pensional injusto, donde hay megapensiones altísimas, subsidiadas por el presupuesto nacional. Hay que hacer la reforma pensional. Eso no implica que esa no sea consensuada y segura jurídicamente para todos.



Pero la reforma tributaria aprobó exenciones para las megapensiones…



Las dos cosas que lamento que no se aprobaron en la reforma fueron el impuesto a los negocios secundarios de algunas iglesias, que no tienen que ver con su vocación misional y terminan siendo megaempresas que no pagan impuestos, y las pensiones, que no quedaron gravadas y debían haber sido gravadas con impuestos. Quedaron exentas.

¿Por qué cree que se cuestionan tanto los nombramientos que hace el Gobierno?

La oposición hace su tarea, aunque sea una oposición débil y sin muchos argumentos. Por supuesto, la generalización es absolutamente impertinente. Cada caso hay que evaluarlo en particular. Pongo un ejemplo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a quien yo no conocía, terminó siendo una sorpresa y es uno de los ministros más activos, dinámicos y trabajadores del gabinete.

Otra de las críticas al Gobierno es que hay fallas de comunicación…

Mi llamado es a que hagan más y hablen menos. El presidente Petro ya designó un vocero oficial, que es el ministro Alfonso Prada, para que transmita con precisión las directrices del Gobierno. Los directores de institutos y los presidentes de entidades no tienen por qué dar declaraciones sobre los propósitos del Gobierno en materias que no les competen.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: Prensa Roy Barreras.

¿Qué responde a quienes dicen que hay inexperiencia en los representantes del Pacto?

Suele ocurrir que la Cámara de Representantes se renueva, pero para bien de la democracia. En esta ocasión, se renovó en más de un 70 por ciento. La Cámara, que es el primer peldaño del Legislativo colombiano, admite más juventud y también, por supuesto, alguna inexperiencia. Las personas que son elegidas para cumplir con el mandato popular tienen la obligación de prepararse, ser prudentes, hablar con consistencia y estudiar los temas. No están en un programa de concurso de televisión, sino en el Congreso colombiano. No se hace democracia a punta de likes, sino de mesas de estudio serias.



¿Cómo va la relación con la bancada verde?

Los partidos de gobierno, en todas las democracias, gobiernan y defienden la agenda del gobierno, como es absolutamente lógico. Cuando se observa que algunos miembros de Alianza Verde votan con la oposición, eso significa que hay un desorden interno que le compete al partido resolver. No se puede ser partido de gobierno y votar con la oposición.

¿Cuál es su respuesta a quienes hablan de un ‘artículo Roy’ en la reforma política?



Eso se refiere al artículo que permite que los congresistas puedan ir a los gobiernos, puedan ir a los gabinetes, puedan ser gobernadores, ministros y puedan ejercer como miembros del Ejecutivo. Yo respondo que muchas gracias por el honor, pero eso significaría que yo estaría inventando el modelo que se ejerce en todas las socialdemocracias europeas o en los Estados Unidos. En las democracias serias, los partidos que ganan la elección asumen la responsabilidad política de gobernar con sus líderes y lideresas más importantes. En Colombia, por un error de diseño de la Constitución del 91, los partidos, de manera hipócrita, ponen a terceros, que no tienen ninguna responsabilidad política.

Las listas cerradas también han causado rechazo de otros sectores políticos...



La lista cerrada es el corazón de la reforma política. Es parte del Acuerdo de Paz, debo recordar que es el punto 2 del Acuerdo, que es una obligación constitucional. Recuerdo también que la lista cerrada es la propuesta de la Misión de Observación Electoral, que, como fruto del Acuerdo de Paz, se diseñó por expertos para que pudiéramos arrancar de raíz la putrefacción de la política que es la lista abierta a la financiación del narcotráfico y de la corrupción. La lista abierta generó las microempresas electorales autofinanciadas con la corrupción y un mercado persa de compra y venta de votos.

¿Cuáles son las reformas previstas para debatirse primero el próximo año?

El 20 de julio anuncié que el paquete de reformas presentado por el Gobierno debía ser aprobado en su totalidad, y hemos cumplido. Ese paquete de reformas no es el de las más importantes. Lo son las reformas sociales, que cambian la vida de los colombianos y cierran la brecha de la inequidad. La reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de la salud y la ley de sometimiento a la justicia que haga posible la ‘paz total’ y les garantice a los colombianos que las bandas articuladas se desarmen realmente y los capos no se reciclen.



“El Pacto cumplirá en este semestre con el liderazgo de las reformas sociales y con la obligación de ofrecer gobernaciones y alcaldías con gobiernos progresistas”. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es el balance que hace del 2022 del Pacto Histórico y cuáles son las expectativas para el 2023?

El Pacto Histórico ha recogido el mandato popular y ha respondido a la exigencia del jefe de Estado, quien encarna nuestro proyecto político de cambio. El Pacto Histórico, además, le ofreció a Colombia una lista cerrada paritaria. Por la lista llegaron al Congreso campesinos, líderes ambientales, animalistas y defensores de derechos humanos que prueban que la lista cerrada puede encarnar un proyecto político coherente. Creo que el Pacto cumplirá en este semestre con el liderazgo de las reformas sociales y con la obligación de ofrecerles a las regiones gobernaciones y alcaldías con gobiernos progresistas coherentes con el del presidente Petro.



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @scarmona926