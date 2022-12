Roy Barreras, presidente del Senado, salió en defensa de la reforma política que cursa en el Congreso, con una expresión que generará aún más controversia: "La lista cerrada no gusta a youtubers y vedettes que son la excepción en medio de unas mayorías elegidas en el sistema clientelista lista abierta", dijo.

Barreras, además, escribió en su cuenta de Twitter que "Katherine Miranda es una gran congresista, valiente y honesta, pero se equivoca gravemente y hace equivocar a la opinión".



La afirmación de Barreras se dio por la discusión en la plenaria de la Cámara de Representante que, al final, concilió la reforma política con 103 votos contra 13, con lo cual queda lista para seguir su segunda vuelta en marzo.



Aunque la conciliación tuvo una votación amplia, varios senadores y representantes de la Alianza Verde, partido que hace parte de la coalición de Gobierno, mostraron sus reparos.



Las representantes de la Alianza Verde, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, por ejemplo, dijeron que en la conciliación se incluyó un mico en el que se permitirá que para las elecciones del 2026 los actuales congresistas que quieran reelegirse podrán mantener sus posiciones en las listas.



Este jueves todo estaba listo para que la plenaria de la Cámara de Representantes votara este jueves la conciliación de la reforma política, tal y como lo hizo el Senado en la madrugada, tras haberse superado los primeros cuatro de ocho debates.



Sobre el papel, no había problemas, pero hacia el mediodía algunos congresistas denunciaron un ‘mico’ en el artículo de las listas cerradas que enredó la aprobación de la conciliación de uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro.



Además, se desató un enfrentamiento en la coalición de gobierno, pues congresistas del Pacto Histórico acusaron algunos miembros de la Alianza Verde de querer sabotear el proyecto.



“Le quieren echar el agua sucia al pacto, ¿Coincidencia o estrategia para tumbar la reforma? Esto es un saboteo de algunos integrantes del verde”, aseguró la representante María del Mar Pizarro, quien acusó al senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, de ser el autor del ‘mico’.



La pelea se generó alrededor del parágrafo transitorio segundo del artículo 8 de la reforma constitucional, el cual habla de las listas cerradas.



Básicamente lo que dice este fragmento es que los actuales congresistas, así como diputados y concejales, tendrán prioridad en estas listas cerradas para la próxima elección.



“Para la organización de estas listas, por única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación”, dice el texto. Prácticamente garantizaría la reelección de los actuales congresistas.



Además, esto significa que no se respetaría la paridad de género de la que habla la reforma. “Se llenaron la boca diciendo que defendían la paridad, a las mujeres, los pueblos afro e indígenas, pero a la hora de legislar deciden ignorar a estos sectores para regalarle la reelección a los Congresistas actuales, mayoritariamente hombres de partidos tradicionales”, comentó la representante Jennifer Pedraza.



Ariel Ávila, por su parte, aclaró que ese parágrafo fue “iniciativa de los partidos tradicionales” y les dijo a los miembros de la coalición con la que Petro llegó al poder que deben “aprender a defender lo que propone su gobierno y no culpar a otros de su fracaso”.



Y a Pizarro la acuso de tener una “pobre y mala gestión en la Cámara”, por lo que para “figurar debe calumniar y llamar atención. Ya fue desmentida por jefes de su partido y aún así no se retracta. Lamentable que prácticas de sicariato moral sigan siendo recurrentes en sectores que dicen ser transparentes”.



Esta situación generó que el debate se retrasara, pues algunos congresistas advirtieron que estaban legislando en su beneficio, por lo que se radicaron más de 140 impedimentos.



“Estamos incurriendo en un claro conflicto de interés al votar conciliación para asegurar nuestros puestos en las listas cerradas de 2026. Vendrán múltiples demandas de pérdida de investidura que promoveremos los mismos congresistas que nos oponemos a esta aberración”, afirmó la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao.



Este parágrafo venía en la ponencia original, pero había sido eliminado en la Comisión Primera de la Cámara tras una proposición del representante ‘verde’ Duvalier Sánchez, quien cuestionó que se haya revivido. “Estamos legislando para beneficiarnos, para atornillarnos en el poder. Eso es lo que quería evitar (...). Pero en la conciliación del documento lo volvieron a meter”.



Fueron más de cinco horas votando impedimentos, pero finalmente la Cámara aprobó el informe de conciliación con 103 votos a favor y 13 en contra. No obstante un número considerable de los congresistas, en especial de la Alianza Verde, abandonaron el recinto.



Sobre la jornada, el ministro del Interior, Alfonso Prada, agradeció a la coalición la aprobación de la conciliación y comentó que, a este proyecto, tanto en Senado como en Cámara, le dieron “horas, decenas y decenas de horas, días enteros, meses trabajando en audiencias públicas, en mesas fuera el Congreso, dentro del Congreso, con los partidos políticos, con los ponentes. No creo que haya habido un debate más profundo, más deliberado, más tranquilo y, sobre todo, más paciente, tolerante y con profunda argumentación”.





POLÍTICA